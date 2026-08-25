Panamá, 25 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 25 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Panamá es sede de encuentro sobre la acuicultura sostenible de Centroamérica y el Caribe

    Delegados de 10 países analizan políticas y estrategias para impulsar una actividad como la pesca que genera seguridad alimentaria, empleo y desarrollo de las comunidades.

    Martha Vanessa Concepción
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Panamá es sede de encuentro sobre la acuicultura sostenible de Centroamérica y el Caribe
    Taller regional de acuicultura en Panamá. ARAP

    Representantes de diez países de la región se reunieron este martes en Panamá para definir acciones que permitan ampliar la acuicultura como producción de alimentos y del desarrollo económico de Centroamérica y el Caribe sin comprometer los ecosistemas.

    Delegados de Centroamérica, Belice y República Dominicana participan del Taller de Consulta sobre el Plan Regional para la Implementación del Eje 5 de la Política de Integración de la Pesca y la Acuicultura (PINPESCA) 2026-2035.

    Panamá es sede de encuentro sobre la acuicultura sostenible de Centroamérica y el Caribe
    Taller regional de acuicultura en Panamá. ARAP

    Eduardo Carrasquilla, administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), destacó que la acuicultura está creciendo por su aporte a la seguridad alimentaria y nutricional, la generación de empleos, el desarrollo de las comunidades rurales y costeras y la diversificación de las economías.

    De acuerdo al informe, el taller continuará este miércoles, buscando avanzar en una hoja de ruta regional para el desarrollo de una acuicultura sostenible durante la próxima década.

    La discusión parte de las Directrices para la Acuicultura Sostenible, aprobadas en 2024, y busca traducir esos lineamientos en políticas, estrategias y acciones conjuntas para los países de la región.

    Panamá es sede de encuentro sobre la acuicultura sostenible de Centroamérica y el Caribe
    Eduardo Carrasquilla, administrador de ARAP.

    El desafío, sin embargo, está en lograr que ese crecimiento vaya acompañado de planificación, una gobernanza adecuada y protección de los ecosistemas, señala el informe.

    Panamá avanza en su regulación

    En medio de las discusiones regionales, Panamá también presentó avances en materia regulatoria. Carrasquilla informó que ya fue concluido un decreto reglamentario sobre acuicultura, que está a la espera de la sanción del Órgano Ejecutivo.

    La nueva regulación busca establecer condiciones para el desarrollo de una actividad que representa una alternativa frente a la creciente demanda de alimentos provenientes de los recursos acuáticos.

    El crecimiento del sector plantea oportunidades no solo para la producción de alimentos, sino también para las comunidades que dependen de actividades pesqueras y acuícolas y que buscan nuevas fuentes de ingresos.

    Panamá es sede de encuentro sobre la acuicultura sostenible de Centroamérica y el Caribe
    Taller regional de acuicultura en Panamá. ARAP

    Una actividad con impacto en las comunidades

    El coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches, destacó la importancia de que los países compartan experiencias y construyan iniciativas comunes en torno a la pesca y la acuicultura.

    Desde el Sistema de Integración Centroamericana (SICA/OSPESCA), su director regional, Abel Carrias, calificó el encuentro como un espacio para la construcción conjunta y el fortalecimiento de políticas regionales.

    La apuesta es que la acuicultura pueda convertirse en un motor de desarrollo para comunidades costeras, rurales e industriales, al tiempo que contribuye a garantizar una mayor disponibilidad de alimentos.

    Durante los dos días de reuniones, los participantes analizarán políticas, estrategias y acciones que permitan potenciar el sector en los países participantes y avanzar hacia un modelo de crecimiento que combine producción, generación de empleo y conservación ambiental.

    El resultado de estas consultas servirá como insumo para el Plan Regional de Implementación del Eje 5 de PINPESCA 2026-2035, con la mirada puesta en una acuicultura que tenga mayor peso en la economía y en la seguridad alimentaria de la región durante los próximos años.

    Martha Vanessa Concepción

    Última Hora

    • 21:54 Panamá es sede de encuentro sobre la acuicultura sostenible de Centroamérica y el Caribe  Leer más
    • 21:50 Andrade y LASK protagonizan una remontada épica y clasifican a la Champions League Leer más
    • 21:02 Panamá invita a Mongolia a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal y negocian acuerdo de libre visado  Leer más
    • 20:34 Más de 1,400 personas fueron asesinadas en Haití entre abril y junio, según la ONU Leer más
    • 19:45 Dolly Parton, legendaria estrella de la música country, muere a los 80 años Leer más
    • 19:45 Caso Sherina Latorraca: la Antai abre investigación por posible conflicto de interés  Leer más
    • 19:35 Al menos el 25 % de los exjugadores de la NFL padecía encefalopatía traumática al morir Leer más
    • 19:17 Denuncian nuevos robos y deterioro en una escuela en Las Garzas Leer más
    • 19:05 Chevron Panamá coloca primera piedra de proyecto solar en Bahía Las Minas  Leer más
    • 19:00 Enero de 2027: el verano que podría comenzar sin agua Leer más