Panamá es sede de encuentro sobre la acuicultura sostenible de Centroamérica y el Caribe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Delegados de 10 países analizan políticas y estrategias para impulsar una actividad como la pesca que genera seguridad alimentaria, empleo y desarrollo de las comunidades.

Representantes de diez países de la región se reunieron este martes en Panamá para definir acciones que permitan ampliar la acuicultura como producción de alimentos y del desarrollo económico de Centroamérica y el Caribe sin comprometer los ecosistemas.

Delegados de Centroamérica, Belice y República Dominicana participan del Taller de Consulta sobre el Plan Regional para la Implementación del Eje 5 de la Política de Integración de la Pesca y la Acuicultura (PINPESCA) 2026-2035.

Taller regional de acuicultura en Panamá. ARAP

Eduardo Carrasquilla, administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), destacó que la acuicultura está creciendo por su aporte a la seguridad alimentaria y nutricional, la generación de empleos, el desarrollo de las comunidades rurales y costeras y la diversificación de las economías.

De acuerdo al informe, el taller continuará este miércoles, buscando avanzar en una hoja de ruta regional para el desarrollo de una acuicultura sostenible durante la próxima década.

La discusión parte de las Directrices para la Acuicultura Sostenible, aprobadas en 2024, y busca traducir esos lineamientos en políticas, estrategias y acciones conjuntas para los países de la región.

Eduardo Carrasquilla, administrador de ARAP.

El desafío, sin embargo, está en lograr que ese crecimiento vaya acompañado de planificación, una gobernanza adecuada y protección de los ecosistemas, señala el informe.

Panamá avanza en su regulación

En medio de las discusiones regionales, Panamá también presentó avances en materia regulatoria. Carrasquilla informó que ya fue concluido un decreto reglamentario sobre acuicultura, que está a la espera de la sanción del Órgano Ejecutivo.

La nueva regulación busca establecer condiciones para el desarrollo de una actividad que representa una alternativa frente a la creciente demanda de alimentos provenientes de los recursos acuáticos.

El crecimiento del sector plantea oportunidades no solo para la producción de alimentos, sino también para las comunidades que dependen de actividades pesqueras y acuícolas y que buscan nuevas fuentes de ingresos.

Taller regional de acuicultura en Panamá. ARAP

Una actividad con impacto en las comunidades

El coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches, destacó la importancia de que los países compartan experiencias y construyan iniciativas comunes en torno a la pesca y la acuicultura.

Desde el Sistema de Integración Centroamericana (SICA/OSPESCA), su director regional, Abel Carrias, calificó el encuentro como un espacio para la construcción conjunta y el fortalecimiento de políticas regionales.

La apuesta es que la acuicultura pueda convertirse en un motor de desarrollo para comunidades costeras, rurales e industriales, al tiempo que contribuye a garantizar una mayor disponibilidad de alimentos.

Durante los dos días de reuniones, los participantes analizarán políticas, estrategias y acciones que permitan potenciar el sector en los países participantes y avanzar hacia un modelo de crecimiento que combine producción, generación de empleo y conservación ambiental.

El resultado de estas consultas servirá como insumo para el Plan Regional de Implementación del Eje 5 de PINPESCA 2026-2035, con la mirada puesta en una acuicultura que tenga mayor peso en la economía y en la seguridad alimentaria de la región durante los próximos años.