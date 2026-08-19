Panamá espera recaudar $100 millones con Itbms de 7% a compras en Amazon, Temu y Netflix y otras plataformas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El impuesto se hará efectivo mediante las transacciones electrónicas, principalmente con tarjetas de crédito. El mecanismo, que todavía deberá ser reglamentado, ha sido analizado con bancos y empresas como Visa, Mastercard y American Express.

Alrededor de más de $100 millones al año espera recaudar el Gobierno con la aplicación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) de 7% a las compras y servicios contratados a través de plataformas digitales como Amazon, Temu, Netflix, Airbnb y otras empresas de la economía digital y el comercio electrónico.

Así lo anunció el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien volvió a explicar este miércoles 19 de agosto que el impuesto de 7% no representa la creación de un nuevo tributo, sino la implementación de un mecanismo para cobrar el ITBMS a transacciones de la economía digital.

“Lo que estamos estimando muy conservadoramente, por lo que nos han dicho los que brindan estos servicios [...] puede superar los 100 millones de balboas al año”, dijo Chapman.

Chapman dio las declaraciones a los medios al salir del 30 Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, celebrado en el Panama Convention Center.

“No se crea un nuevo impuesto, importante aclarar eso, no se están creando nuevos impuestos, lo que se está haciendo es llenando un vacío legal que obviamente se había quedado atrás de la tecnología”, reiteró el ministro.

¿Cómo cobrarán el impuesto?

De acuerdo con Chapman, la aplicación del impuesto aprovechará precisamente los mecanismos electrónicos utilizados para efectuar las compras en las plataformas digitales.

“La inmensa mayoría son realizadas de forma electrónica por medios de pagos electrónicos como las tarjetas de crédito”, explicó.

El titular del MEF indicó que el Gobierno ya ha conversado con los principales bancos emisores de tarjetas y con las compañías que respaldan estos medios de pago, entre ellas Visa, Mastercard y American Express, para establecer el mecanismo que permita hacer efectivo el cobro.

En términos prácticos, cuando una persona realice una compra o pague una suscripción sujeta al Itbms mediante su tarjeta, la transacción podrá ser identificada dentro del sistema de pagos para aplicar el 7% correspondiente.

Chapman señaló, sin embargo, que todavía se trabaja en los detalles operativos sobre la forma exacta en que se hará la retención y cómo quedará reflejada para el consumidor.

El ministro sostuvo que el esquema ya ha sido estudiado con los emisores de tarjetas y que Panamá tomaría como referencia mecanismos que funcionan en países como Costa Rica y Colombia.

“Aquí la rueda ya está inventada y se está usando y ya está debidamente estudiado y analizado con los emisores de tarjetas de crédito para hacer esto efectivo”, aseguró.

Netflix, Amazon, Temu y Airbnb

El ministro utilizó el caso de Netflix para explicar cómo una operación que antes podía realizarse mediante la compra física de un producto o software pasó al entorno digital sin que existiera una normativa adecuada para hacer efectivo el cobro del impuesto.

Según explicó, la obligación estará relacionada con una transacción de compraventa de un producto o servicio y no simplemente con el hecho de utilizar una plataforma.

El alcance también incluiría servicios de hospedaje contratados mediante plataformas como Airbnb. Chapman señaló que uno de los objetivos es eliminar la diferencia que existe frente a negocios establecidos físicamente en Panamá que sí cobran y pagan el ITBMS.

“Los famosos Airbnb o plataformas similares a ellos, donde de todos es conocido que los hoteles que pagan impuesto a la venta [...] con justa razón decían: aquí hay otros que prestan el servicio que no pagan eso porque no está normado en la ley”, manifestó.

En el intercambio con periodistas confirmó, ya avanzada la conversación, que el esquema alcanzaría plataformas como Amazon y Netflix, aunque los detalles sobre la retención y la emisión de los comprobantes todavía están siendo definidos.

El ministro aseguró que varias de las compañías que ofrecen servicios digitales se han acercado anteriormente al Estado manifestando su intención de cumplir con el pago, pero que no existía una normativa que estableciera cómo hacerlo.

También explicó que las operaciones deberán generar una factura digital, que eventualmente podría utilizarse incluso dentro del mecanismo de la lotería fiscal.

Proyecto deberá pasar por la Asamblea

La propuesta forma parte del proyecto de ley que Chapman anunció el martes 18 de agosto, luego de que fuera aprobado por el Consejo de Gabinete.

El proyecto deberá ahora ser presentado y discutido en la Asamblea Nacional antes de convertirse en ley.

Chapman adelantó que, una vez aprobado, será necesario reglamentar el nuevo mecanismo. Calculó que ese proceso podría tomar entre 60 y 90 días.

“Yo estimo que un mínimo de 60 días, un máximo de 90 días para que esté debidamente reglamentado”, indicó.

El ministro insistió en que la iniciativa busca equiparar el tratamiento tributario de las operaciones efectuadas en establecimientos físicos con aquellas que ahora se realizan a través de internet.

Según Chapman, durante años pequeñas y medianas empresas han advertido que mientras sus ventas realizadas en Panamá están sujetas al ITBMS, numerosas operaciones similares efectuadas mediante plataformas digitales quedaban fuera del mecanismo efectivo de cobro, creando una diferencia entre la economía física y la digital.