Panamá fija precio para adjudicar las bandas de tecnología 5G

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La medida autoriza a la ASEP a fijar en $235,034 por megahercio (MHz) el precio que deberán pagar las concesionarias de servicios móviles por el uso de bandas medias destinadas al desarrollo de la tecnología 5G en Panamá para la telefonía celular.

Es oficial. Comenzará la competencia por el servicio de la banda de 5G en la telefonía móvil en Panamá. Las empresas de telecomunicaciones actuales que ofrecen el servicio de telefonía celular, es decir TIGO y Más Móvil, podrán adquirir el derecho de uso para ofrecer el servicio 5G a los usuarios.

La medida se activó luego de que el Consejo de Gabinete aprobara que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), mediante la Resolución N.000, fije en $235,034 por megahercio (MHz), el precio que deben pagar las concesionarias de servicios móviles de telecomunicaciones por el derecho de uso del espectro radioeléctrico en las bandas medias (1.4 GHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz) para correr la quinta generación o conocida como 5G, que hasta ahora ha estado en prueba y limitado a ciertas zonas en una de las empresas.

El precio fijado, según los voceros del gobierno, representa una disminución para impulsar la inversión en infraestructura, mejorar la calidad de los servicios y mantener la competitividad del sector.

Voceros de las empresas telefónicas indicaron que el precio es bastante competitivo, por lo que se espera participación en la concesión del espectro para ofrecer el servicio al consumidor final de la telefonía móvil.

Las empresas podrán comprar la cantidad de espectro que necesiten según lo requieran para ofrecer los planes 5G.

La red 5G permitirá un incremento de entre 10 y 100 veces en el tráfico de las redes de aquí al 2030, así como un aumento significativo en la cantidad de dispositivos y servicios conectados.

“Este crecimiento plantea una mayor demanda de asequibilidad y de una experiencia de usuario superior”, indicó el comunicado emanado de la Presidencia de la República de Panamá.

Según expertos en telecomunicaciones, la red 5G proporciona velocidades de conexión más rápida y permitirá mantener más dispositivos conectados entre sí. A la vez que abre el camino para el desarrollo de la industria de la telemedicina, vehículos autónomos, la cirugía remota, las ciudades inteligentes y la expansión del Internet de las Cosas (IoT).

Operadores reaccionan

Más Móvil indicó que reciben de forma positiva la aprobación por parte del Consejo de Gabinete de los nuevos precios del espectro móvil.

“El nuevo valor de aproximadamente $235,000 por megahertz representa un avance muy importante frente a esquemas anteriores que superaban el millón de dólares por MHz y acerca a Panamá a niveles más competitivos observados en mercados de América Central y América Latina, donde los reguladores vienen impulsando modelos más sostenibles para facilitar el despliegue de redes 4G y 5G”, indicó la empresa ante la consulta de La Prensa. Agregaron que realizarán la expansión y ampliación de planes y cobertura e inversiones en tecnología 5G.

Igualmente, se consultó a TIGO, quienes están analizando la medida.