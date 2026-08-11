Panamá firma préstamo con el Banco Mundial por $60 millones para modernizar y digitalizar el registro de tierras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proyecto “Transformando el Programa de Catastro de Panamá por Resultados” busca según el MEF, modernizar la gestión territorial, mejorar el gasto público y dar mayor seguridad jurídica a las propiedades.

Un contrato de préstamo por $60 millones, denominado “Transformando el Programa de Catastro de Panamá por Resultados”, firmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el representante del Banco Mundial, Juan Pablo Uribe.

El programa será desarrollado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), con un plan de ejecución de cuatro años y será financiado por este préstamo del Banco Mundial por $60 millones y un aporte local del Gobierno Nacional por $35 millones.

El ministro Felipe Chapman formalizó la firma del préstamo entre la República de Panamá y el Banco Mundial, destinado a impulsar la transformación y modernización de la gestión territorial del país. MEF

De acuerdo a Chapman, “el objetivo central es reducir significativamente en gasto público mediante un sistema integrado de catastro que sirva como base para cualquier sistema de información territorial de datos geoespaciales en el país”.

Chapman destacó que el proyecto cuenta con el respaldo técnico y financiero del organismo internacional.

Juan Pablo Uribe (a la derecha) director de División para México, Centroamérica y República Dominicana del Banco Mundial. MEF

Programa por resultados

Juan Pablo Uribe, director de División para México, Centroamérica y República Dominicana del Banco Mundial, afirmó que es la primera operación que la entidad bancaria apoya en el país bajo la modalidad de un programa por resultados. “No estamos para financiar insumos, estamos para acompañar al Gobierno en logros verificables que este proyecto va a alcanzar”, afirmó Uribe.

Según destacó el jefe de la cartera económica, este programa permitirá unificar la información territorial del país bajo una plataforma tecnológica avanzada. Reiteró que la iniciativa busca dejar atrás los sistemas obsoletos para consolidar un modelo digital, transparente e interoperable.

El MEF formalizó la firma del préstamo entre la República de Panamá y el Banco Mundial, destinado a impulsar la transformación y modernización de la gestión territorial del país. MEF

Según el MEF, el enfoque principal está centrado en optimizar el gasto público, asegurar una planificación eficiente del territorio nacional y garantizar la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra para todos los ciudadanos.

Durante el acto oficial, también estuvieron presentes la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz; el administrador general de la ANATI, Andrés Pages; y Carolina Geginat, gerente de Operaciones del Banco Mundial para la región.