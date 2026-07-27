Panamá fortalece monitoreo de océanos con tres mareógrafos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La red nacional de observación oceanográfica se fortalecerá con la instalación de tres mareógrafos, que respaldan los sistemas de alerta temprana, la seguridad de la navegación y la investigación científica.

Se informó que el proyecto es desarrollado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y la Fundación Natura, con la asesoría de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

De acuerdo con la AMP, los equipos medirán permanentemente el nivel del mar y tendrán la capacidad para incorporar sensores que registran variables como la temperatura del agua y la acidez (pH), lo que permitirá la detección temprana de tsunamis mediante transmisión satelital.

Según la AMP, las evaluaciones preliminares indican que Punta Coco, en el archipiélago de Las Perlas, sería la primera ubicación apta para la instalación del equipo. Una segunda opción sería en aguas del distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, y para la tercera ubicación se contemplan las opciones del Laboratorio de Achotines y el muelle en construcción en el corregimiento de Cañas, en Tonosí, provincia de Los Santos.

“Los mareógrafos deben ubicarse en áreas que garanticen seguridad permanente, fácil acceso para labores de mantenimiento y condiciones estables, libres de crecidas o fenómenos que puedan afectar su funcionamiento”, indicó Arnulfo Sánchez, jefe de la Oficina de Ambiente de la AMP.

Agregó que actualmente la entidad brinda asesoría técnica al Imhpa para identificar los sitios que ofrezcan las mejores condiciones oceanográficas y operativas para la instalación de los equipos.

La AMP informó que actualmente mantiene en operación un mareógrafo instalado en El Porvenir, comarca Guna Yala, el cual fue donado en 2011 por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco y la Universidad de Hawái.

Se resalta que este equipo transmite información en tiempo real al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, en Hawái, y forma parte de la Red Mundial de Mareógrafos.