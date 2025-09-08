Panamá fue sede de la 103ª reunión de la CIAT: acuerdan medidas clave para la pesca sostenible en el Pacífico Oriental

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) concluyó en Panamá su 103ª reunión anual, realizada del 1 al 5 de septiembre, alcanzando acuerdos para la conservación y ordenación de las pesquerías en el Océano Pacífico Oriental.

Uno de los principales resultados de la jornada fue la reelección del panameño Arnulfo Franco como director de la CIAT por un nuevo periodo de cuatro años.

Durante el encuentro, los miembros de la Comisión adoptaron una veda de 64 días para los túnidos tropicales, en concordancia con las recomendaciones del Comité Científico Asesor. Asimismo, se aprobó el presupuesto para el Programa de Marcado, fundamental para evaluar la población de atún barrilete (SKJ) y mejorar las evaluaciones del rabil (YFT) y patudo (BET).

Según un comunicado oficial, otro avance fue la aprobación del presupuesto para el Programa Integrado de Monitoreo, que permitirá fortalecer la toma de decisiones basadas en la mejor evidencia científica. También se adoptaron disposiciones específicas para la gestión de especies como pez espada, dorado y tiburones.

En materia de conservación, se anunciaron medidas para la recolección de plantados y la firma de un Memorándum de Entendimiento con la industria pesquera para crear un fondo destinado a apoyar la recuperación de estos ecosistemas.

“El conjunto de estas decisiones refuerza la capacidad de la CIAT para garantizar que la pesca en el Pacífico Oriental se base en la mejor ciencia disponible, equilibrando la sostenibilidad de los recursos y las necesidades de las comunidades pesqueras”, afirmó el director reelecto Franco.

Por su parte, el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, destacó la importancia de que el país haya sido anfitrión de esta cita internacional y que un panameño continúe al frente de la CIAT.

“Estos avances reflejan el compromiso de los miembros con una pesca responsable y sostenible, asegurando la conservación de los recursos pesqueros y el equilibrio de los ecosistemas marinos en beneficio de las generaciones presentes y futuras”, subrayó el funcionario.