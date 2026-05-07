Panamá, 07 de mayo del 2026

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    Reclamo millonario

    Panamá gana arbitraje internacional y recibe casi $1 millón en indemnización

    Tribunal Internacional de Arreglo de Diferencias rechaza demanda de Banesco por $13.5 millones contra el Estado panameño

    Martha Vanessa Concepción
    Panamá gana arbitraje internacional y recibe casi $1 millón en indemnización
    Panamá, centro bancario. Foto: MEF

    Panamá resultó vencedora en el arbitraje internacional en el que Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A., le reclamaba $13.5 millones, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), informó este miércoles, la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

    +info

    Banesco interpone arbitraje contra Panamá, por la ejecución ‘indebida’ de las fianzas de obras estatales

    El informe destaca que el CIADI emitió un laudo, con fecha del 5 de mayo de 2026, a favor del Estado panameño, desestimando la totalidad de los reclamos presentados.

    Un reclamo de $13.5 millones desestimado

    El conflicto jurídico, que inició en 2023, se originó cuando Banesco alegó que Panamá había incumplido el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá.

    Banesco reclamaba una indemnización superior a $13.5 millones, “monto que se reservaba el derecho de aumentar en caso de nuevas ejecuciones de fianzas”.

    Panamá gana arbitraje internacional y recibe casi $1 millón en indemnización
    Vista aérea de la ciudad de Panamá. Zona de Banesco y el hotel Hilton. Gabriel Rodríguez

    La entidad argumentaba supuestas acciones arbitrarias, discriminatorias y violaciones al debido proceso en la ejecución de fianzas vinculadas a contratos de obras públicas,“ particularmente en lo relativo al trato justo y equitativo y la no obstaculización de las inversiones extranjeras”.

    Banesco sostuvo que diversas entidades panameñas actuaron de forma arbitraria, discriminatoria y sin transparencia, además de vulnerar el debido proceso al ejecutar o amenazar con ejecutar fianzas emitidas por el banco para garantizar contratos de obras públicas incumplidos.

    De acuerdo a medios españoles, el reclamo se basó en la ejecución de fianzas presuntamente con tiempo expirado de una serie de obras de infraestructura por parte de instituciones como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Ministerio de Educación (Meduca), argumentando que no supervisaron a tiempo sus obras y la vigencia de reclamo había expirado.

    Indemnización por gastos

    Sin embargo, el tribunal rechazó todos los reclamos de la entidad bancaria y ordenó además a Banesco pagar al Estado panameño $900,000 en concepto de honorarios legales y gastos del proceso generados durante el arbitraje.

    El informe destaca que la defensa de Panamá fue liderada por la firma internacional LALIVE.

    Panamá gana arbitraje internacional y recibe casi $1 millón en indemnización
    Archivo.

    En su decisión, el Tribunal determinó que las entidades panameñas no actuaron de manera arbitraria ni con la intención de perjudicar a Banesco, como alegaba la empresa.

    Asimismo, señaló que la entidad bancaria tuvo acceso a los mecanismos legales internos, los cuales utilizó, para impugnar las decisiones con las que no estaba de acuerdo.

    En ese sentido, el Tribunal destacó que “los fallos de la Corte Suprema reflejan una interpretación razonable del derecho panameño”.

    El fallo viene a reforzar el mensaje ante la comunidad internacional sobre “la estabilidad del marco jurídico para la inversión extranjera en el país”, asegura el MEF.

    Martha Vanessa Concepción

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