Panamá importará carne de res de Paraguay; estas son las razones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Agencia Panameña de Alimentos (APA) aclaró que la reciente autorización para importar carne bovina desde Paraguay se limita exclusivamente a cortes de carne de res premium y choice, sin hueso, destinados a un segmento específico del mercado panameño.

Según la entidad, esta medida responde a solicitudes puntuales de importadores y no implica competencia directa para la producción nacional de carne de res. “No afectará el desarrollo ni la comercialización de la ganadería local”, reiteró la APA.

Alberto E. Paz-Rodríguez, director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), agregó que se trata de cortes de carne que usan restaurantes y hoteles como NewYork, Ribeye y otros con volúmenes pequeños.

Detalló que desde Argentina han llegado 78 toneladas y no afectan ni compiten con la producción nacional.

“Son productos caros, no compiten con la producción nacional, van dirigidos a supermercados, restaurantes, algunos cortos para manufactura de hamburgesas y comida rápida”, dijo Paz-Rodríguez en entrevista con Telemetro Reporta.

Según las estadísticas de la APA de enero a julio se han importado 1,437.12 toneladas métricas de carne bovina congelada en distintas presentaciones y cortes.

En un comunicado emitido por la APA se indica que la autorización cumple con los requisitos de elegibilidad zoosanitaria exigidos para la importación de estos productos y se suma a permisos ya vigentes para países como Argentina y Uruguay, que actualmente pueden exportar los mismos cortes a Panamá.

Además, aseguraron que las plantas procesadoras de Paraguay que podrán participar fueron evaluadas y aprobadas tras cumplir con verificaciones técnicas y documentales coordinadas con las autoridades competentes.

La APA sostuvo que mantendrá la transparencia y el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos para garantizar la seguridad y calidad de los alimentos que ingresan al país.