Panamá impulsa el hub logístico y proyectos del Canal en CMA Shipping 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez y el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Reneé Gómez, participaron en la conferencia internacional CMA Shipping en Connecticut, resaltando el potencial de negocios logísticos y marítimos que tiene el país.

Los nuevos negocios y proyectos del Canal como la licitación de los puertos y la construcción del gasoducto, así como las oportunidades para generar valor agregado en la ruta con el hub logístico de Panamá, fueron parte de los temas desarrollados por el administrador de la Autoridad del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez y el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, en la conferencia internacional CMA Shipping en Connecticut.

Durante el evento, Vásquez presentó avances del plan de desarrollo de infraestructura del Canal y las iniciativas orientadas a su operación a largo plazo. En un panel moderado por Lori Ann LaRocco, expuso la Visión 2035, que contempla proyectos para ampliar la capacidad, incorporar infraestructura complementaria para el transporte de carga y evaluar el desarrollo de una nueva terminal de contenedores en el país.

El administrador del Canal de Panamá comparte los avances estratégicos en la Conferencia y Exposición Marítima CMA 2026. Cortesía

El administrador también se refirió al proyecto del embalse de río Indio, orientado a aumentar la disponibilidad de agua y mejorar la estabilidad operativa de la vía interoceánica. La iniciativa incluye la construcción de un embalse adicional para fortalecer la gestión del recurso hídrico y la continuidad de las operaciones.

En materia ambiental, mencionó el programa NetZero Slot, que incentiva a buques que utilizan tecnologías y combustibles de bajas emisiones, como parte de las acciones del canal para la descarbonización del transporte marítimo.

El administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez y el presidente de la Cámara Marítima, René Gómez. Cortesía

Durante su participación, Vásquez indicó que en los primeros cinco meses del año fiscal 2026 los ingresos del canal aumentaron entre 8% y 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsados por un mayor tránsito de buques y volumen de carga.

Por su parte, René Gómez intervino en un espacio de diálogo del evento, donde expuso la posición del sector marítimo panameño dentro de las cadenas globales de comercio. Señaló que Panamá cuenta con un sistema logístico integrado que incluye puertos en ambos océanos, el canal interoceánico, el ferrocarril, aeropuertos internacionales y zonas logísticas.

El presidente de la Cámara Marítima, René Gómez durante el foro. Cortesía

En la conferencia se discutieron temas como la transición energética del transporte marítimo, la digitalización de la logística, la modernización de las cadenas de suministro y el impacto de las tensiones geopolíticas en las rutas marítimas y el comercio global.

El evento también reunió a representantes de organizaciones como International Chamber of Shipping, Intercargo, World Shipping Council, Chamber of Shipping of America, Cruise Lines International Association, Bimco e Intertanko.

La Conferencia CMA Shipping, creada en 1985, se realiza durante tres días en Estados Unidos y convoca a más de mil participantes del sector naviero, energético y logístico. Panamá participó con representantes del sector público y privado en las discusiones sobre el comercio marítimo internacional.