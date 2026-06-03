Panamá impulsa en Europa el valor de su bandera en el registro de naves

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En medio de conversaciones con China para superar algunas diferencias marítimas, Panamá promueve en Europa las ventajas de la bandera panameña en el registro de naves.

En su gira por Grecia, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles 3 de junio, un encuentro con armadores griegos y representantes del sector marítimo de alto nivel.

En un comunicado, la Presidencia informó que, en el encuentro, el mandatario habló del plan que impulsa Panamá para aumentar el valor de su bandera como registro de naves.

Se resalta que se busca captar más clientes y posicionarse como uno de los mayores competidores en el abanderamiento de naves.

“He tenido una visita en el área oficial con el presidente de Grecia y con el primer ministro, con quienes abordamos la situación geopolítica internacional y los problemas del sector marítimo. También expusimos el deseo de Panamá de unificar criterios para una colaboración marítima y comercial más efectiva”, destacó Mulino.

En la reunión con el sector industrial marítimo de Grecia, el mandatario respondió preguntas sobre el trato a los barcos de bandera panameña en China.

“Nos hemos comprometido —a partir de la reunión que sostuvieron los cancilleres de China y Panamá— a llevar mecanismos proactivos para ir solucionando este problema”, dijo el mandatario, en la información divulgada por la Presidencia.

La conversación entre China y Panamá se dio bajo una gran expectativa internacional debido a las recientes tensiones generadas por la salida forzada del conglomerado hongkonés CK Hutchison de los puertos de Balboa y Cristóbal, en las riberas del Canal de Panamá, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Esta situación había provocado una ola de represalias encubiertas por parte de Pekín, reflejadas en un incremento exponencial de inspecciones y retenciones de buques de la marina mercante panameña en puertos chinos.

Al cierre de 2025, Panamá registraba unas 8,824 embarcaciones bajo su bandera, que en conjunto sumaban 245.2 millones de toneladas. Aunque se mantiene como líder en número de naves, queda por detrás de Liberia en tonelaje.

Reunión el sector marítimo internacional en Grecia. Cortesía

Proyectos panameños

En la reunión en Grecia, también participaron el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y el director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Ramón Franco, quienes explicaron las acciones en el registro naviero y los proyectos que desarrollan el Gobierno y el Canal de Panamá.

El ministro Icaza resaltó los proyectos de modernización anunciados por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, las nuevas concesiones portuarias presentadas por la AMP, el plan de rehabilitación de la carretera Panamericana y el Cuarto Puente, proyectos que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas.

Asimismo, explicó los proyectos estratégicos que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá, entre ellos, el lago del río Indio y la extensión del corredor logístico que conecta el puente Centenario con el puente Atlántico.

Se informó que, para este jueves, el presidente sostendrá reuniones con empresarios navieros y participará en una recepción con la comunidad marítima internacional, altos funcionarios del Gobierno helénico y del sector privado. Esto forma parte de las acciones para mantener a Panamá como líder marítimo y logístico internacional.