Panamá impulsa sistema de trazabilidad pesquera con apoyo de OIRSA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá implementará un sistema de trazabilidad pesquera con el respaldo técnico regional, tras la firma de un convenio entre la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), orientado a validar internacionalmente las capturas y reforzar el control contra la pesca ilegal.

El acuerdo, suscrito el miércoles en la Secretaría de Metas Presidenciales, establece el desarrollo de una plataforma informática que permitirá registrar, verificar y dar seguimiento a las capturas pesqueras, con miras a cumplir los estándares internacionales en materia acuícola y pesquera, informó la ARAP.

Durante el acto, el director ejecutivo de OIRSA, Raúl Rosas Suazo, señaló que el convenio representa un mensaje claro a la comunidad internacional sobre el compromiso de Panamá con la transparencia, la legalidad y la sostenibilidad del sector.

Explicó que la iniciativa forma parte de un esfuerzo interinstitucional para fortalecer la competitividad del sector acuícola y pesquero y convertir la trazabilidad en una herramienta clave en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Según Rosas Suazo, Panamá se convierte en el primer país en establecer un convenio específico de esta naturaleza con OIRSA en el ámbito pesquero, apoyándose en la experiencia técnica regional del organismo.

Por su parte, el administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, indicó que la implementación del sistema permitirá robustecer los mecanismos de control, registro y seguimiento de las capturas, y contribuirá a que el país pueda salir de las listas discriminatorias en las que actualmente figura.

El funcionario destacó que el objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa internacional y consolidar una pesca responsable, sostenible y regulada, con mayor reconocimiento en los mercados internacionales.