Panamá inaugura Expocomer 2026 con más de 30 países y cinco ferias simultáneas

Expocomer 2026 abre sus puertas en el Panama Convention Center con más de 30 países participantes, 600 empresas expositoras y cinco ferias especializadas.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) inaugura este martes 10 de marzo Expocomer 2026, una de las principales vitrinas comerciales de la región, que se desarrollará hasta el día 12 de marzo en el Panama Convention Center (Amador).

El evento reúne más de 30 países participantes, entre ellos Grecia y Suiza, que se incorporan por primera vez como naciones expositoras.

Durante tres días, empresarios, compradores e inversionistas de Latinoamérica, Europa y Asia participarán en una agenda orientada a fortalecer el intercambio comercial y generar nuevas oportunidades de negocios.

Las exposiciones que se desarrollan de forma simultánea incluyen Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Eléctrica Internacional-Panamá y Expo Tech, cada una enfocada en sectores estratégicos como comercio, transporte y cadena de suministro, innovación tecnológica, energía y turismo.

En este contexto, Expocomer se mantiene como la plataforma central de intercambio comercial, mientras que Expo Logística reúne a actores del transporte, navieras y servicios de movilización de carga; Expo Tech se enfoca en innovación, software, hardware y soluciones de inteligencia artificial; Expo Eléctrica presenta avances en energía y tecnologías renovables, y Expo Turismo promueve destinos, hoteles y experiencias turísticas.

El presidente de la Comisión Organizadora de Exposiciones y Eventos de la Cciap, Aurelio Barría Pino, explicó que el modelo de integración de ferias especializadas ha sido clave en la evolución del evento.

“A través del tiempo hemos aprendido que a Expocomer le hacía mucho sentido fortalecerla a través de ferias satélites”, señaló.

Expocomer 2026 convierte a Panamá en epicentro regional de negocios y comercio. LP

Barría Pino indicó que la expectativa para esta edición es recibir más de 15,000 visitantes y contar con más de 600 empresas expositoras, además de miles de empresarios y compradores internacionales. “En 2025 se lograron registrar aproximadamente 200 millones de dólares en transacciones futuras… y aspiramos a que sea mayor”, afirmó.

Según datos de la organización, la edición de 2025 generó transacciones por 201 millones de dólares, una derrama económica de 45 millones, además de 31,000 visitantes, 20,000 contactos de negocios y más de 10,000 noches de hotel.

Por su parte, el presidente de la Cciap, Juan Arias Strunz, destacó el papel del sector privado en el impulso de estas iniciativas. “Somos un sector privado comprometido con hacer que las cosas pasen. Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá no solo creemos en esa visión, la estamos construyendo en cada exposición, en cada evento y en cada alianza que impulsamos”, expresó.

Arias agregó que estas ferias especializadas permiten a los expositores generar contactos cualificados, recopilar información estratégica y dar seguimiento a clientes potenciales, con el objetivo de concretar ventas y establecer relaciones comerciales a largo plazo.