Panamá inaugura Expocomer 2026 y reafirma su papel como punto de encuentro del comercio global

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) inauguró este martes 10 de marzo Expocomer 2026, una de las principales vitrinas comerciales de la región, que reúne a delegaciones empresariales, compradores y expositores internacionales.

Durante el acto formal de inauguración, el presidente de la Cciap, Juan Arias, destacó que estas exposiciones reafirman el rol histórico de Panamá como punto de encuentro entre mercados y oportunidades.

“Hoy inauguramos oficialmente cinco exposiciones que durante esta semana reafirman el propósito histórico de Panamá: ser el punto de encuentro para todo el mundo. Un lugar donde se conectan mercados, donde se encuentran ideas y donde se construyen acuerdos”, expresó.

Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias. LP/ Alexander Arosemena

Arias subrayó que el país se ha consolidado como una plataforma estratégica para el comercio global gracias a su conectividad, infraestructura y experiencia organizando encuentros internacionales.

Recordó que cerca del 6% del comercio marítimo mundial transita cada año por el Canal de Panamá, con más de 14,000 embarcaciones que conectan alrededor de 1,900 puertos en 170 países. Además, destacó el rol de la Zona Libre de Colón (ZLC) como la segunda zona franca más grande del mundo.

Inauguración de Expocomer 2026. LP/Alexander Arosemena

“Panamá es un país pequeño en territorio, pero extraordinario en impacto global. En muy pocos lugares del mundo fluye comercio global por un territorio tan pequeño. Panamá es el punto donde el mundo se encuentra”, afirmó.

El dirigente del gremio también señaló que el país cuenta con un ecosistema logístico integrado, que incluye puertos entre los más activos de América Latina, conectividad aérea con más de 90 destinos y una creciente infraestructura digital con cables submarinos que conectan el flujo de datos entre continentes.

Durante el acto, el vicepresidente ejecutivo del CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Gianpiero Leoncini, destacó que la feria confirma el papel de Panamá como un punto clave para la integración económica regional.

El vicepresidente ejecutivo del CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Gianpiero Leoncini. LP/ Alexander Arosemena

“Esta edición de Expocomer confirma que la integración es el camino y que Panamá es el punto de encuentro del comercio hemisférico, la plataforma de articulación entre América Latina y el Caribe y los mercados globales”, afirmó.

Leoncini señaló que la presencia de cientos de expositores de cerca de 30 países demuestra el potencial del evento como espacio para abrir mercados, generar alianzas y transformar la conectividad logística del país en oportunidades concretas de inversión y crecimiento.

El directivo también recordó que este año se conmemoran 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado en 1826 por Simón Bolívar, un hecho histórico vinculado al ideal de integración regional.

Expocomer 2026. Alexander Arosemena

Según explicó, una mayor integración económica permitiría fortalecer cadenas de valor en sectores estratégicos como la energía, el turismo, la tecnología y la agroindustria, además de facilitar la incorporación de pequeñas y medianas empresas a mercados regionales.

Leoncini destacó que CAF ha aprobado más de $230,000 millones en financiamiento para proyectos de desarrollo e integración regional en casi seis décadas de operación y que Panamá ocupa un lugar estratégico dentro de esa visión. “Cuando a Panamá le va bien, a América Latina y el Caribe también le va bien”, afirmó.

Durante el acto también participó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien resaltó que Expocomer, en su edición número 42, se ha consolidado como una de las plataformas comerciales más importantes de la región.

“Este gran encuentro internacional no solo reúne a empresas e inversionistas de diversos continentes, sino que fortalece la posición de Panamá como un foco estratégico de comercio, logística, turismo y tecnología para las Américas”, señaló.

Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias. LP/ Alexander Arosemena

Orillac agregó que la realización simultánea de varias ferias especializadas amplía las oportunidades de negocio, el intercambio de conocimientos y la cooperación empresarial entre países.

Durante la inauguración también se transmitió un mensaje del presidente José Raúl Mulino, quien no pudo asistir debido a que se encuentra en Chile.

El mandatario destacó que el evento permite mostrar al mundo las ventajas competitivas del país. “Encontrarán un país con un sistema bancario sólido, una economía que crece a más del 4% anual y un Estado comprometido con un proceso de orden y simplificación que favorece aún más la inversión extranjera”, expresó.

La feria reúne a más de 600 empresas participantes y miles de empresarios internacionales interesados en establecer alianzas comerciales, explorar inversiones y ampliar sus redes de negocios en la región.

Inauguración de Expocomer 2026. LP/Alexander Arosemena

El evento se desarrolla junto a otras cuatro ferias especializadas: Expologística, Expoturismo, Expotech y Expo Eléctrica, plataformas que durante esta semana buscan fortalecer el intercambio comercial, la innovación y las oportunidades de inversión en el país.

Expocomer y las ferias paralelas se extenderán hasta el jueves 12 de marzo con ruedas de negocios, exposiciones sectoriales y encuentros entre delegaciones internacionales.