Panamá inaugura la 103 reunión de la CIAT y refuerza medidas contra la pesca ilegal y la conservación del atún

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La 103 Reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) arrancó este 1 de septiembre en Panamá con un llamado a fortalecer la cooperación internacional para garantizar la sostenibilidad del atún y enfrentar con mayor firmeza la pesca ilegal.

El evento, que se celebra por segundo año consecutivo en la capital panameña, reúne a delegados de más de 20 países, organismos internacionales y expertos en conservación marina hasta el 5 de septiembre.

El canciller encargado, Carlos Guevara Mann, destacó que este encuentro internacional es un ejemplo de cómo el multilateralismo puede generar soluciones sostenibles frente a los desafíos de la seguridad alimentaria, la conservación marina y la seguridad marítima.

En su intervención, reafirmó que Panamá mantiene una política de “cero tolerancia” frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, por lo que seguirá adoptando medidas firmes para proteger los recursos marinos y garantizar la seguridad en los océanos.

El administrador de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, indicó que en esta reunión se discutirán temas cruciales como los niveles de stock de atún, vedas y medidas de ordenación pesquera. Subrayó que Panamá es referente regional en la lucha contra la pesca ilegal, gracias al monitoreo, la trazabilidad y la obligatoriedad de observadores a bordo en las flotas.

Por su parte, el presidente de la CIAT, Andrés Arens, aseguró que las poblaciones de atún tropical se encuentran en buen estado de conservación, lo que demuestra que las decisiones consensuadas y sostenidas dan resultados positivos.

El director ejecutivo de la CIAT, Arnulfo Franco, recordó que la comisión es la única organización regional de pesca con un equipo científico propio de alto nivel, lo que garantiza que las decisiones se basen en la mejor ciencia disponible.

El año pasado, Panamá también fue sede de la 102 Reunión de la CIAT, en la que se adoptaron medidas de conservación para atunes, delfines, tortugas y tiburones en el Océano Pacífico Oriental.