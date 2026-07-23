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    Economía azul

    Panamá lanza proyecto que impulsa la pesca sostenible y protege los océanos en seis países de América y África

    La iniciativa internacional que se implementará en Panamá, Guatemala, Ecuador, Marruecos, Mauritania y Senegal, beneficiará a unas 400 mil personas.

    Martha Vanessa Concepción
    Panamá lanza proyecto que impulsa la pesca sostenible y protege los océanos en seis países de América y África
    Panamá presenta iniciativa global para promover la pesca sostenible y la economía azul. Foto / ARAP

    Panamá llevó a cabo el lanzamiento oficial de una iniciativa internacional que será ejecutada en seis países de América Latina y África durante los próximos cinco años, con miras a transformar las cadenas de valor de la pesca marina sostenible y fortalecer la llamada economía azul, informó este jueves la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

    La iniciativa se implementará en Panamá, Guatemala y Ecuador, en el Pacífico centroamericano, así como en Marruecos, Mauritania y Senegal, en África Occidental, bajo la ejecución de Sustainable Fisheries Partnership (SFP), en coordinación con los gobiernos de los países participantes.

    De acuerdo con los organizadores, el proyecto permitirá mejorar la gestión sostenible de aproximadamente 1,4 millones de toneladas de productos del mar y generará beneficios directos e indirectos para cerca de 400 mil personas en los seis países participantes.

    Panamá lanza proyecto que impulsa la pesca sostenible y protege los océanos en seis países de América y África
    Eduardo Carrasquilla, administrado de ARAP, presentó la iniciativa global para promover la pesca sostenible y la economía azul. Foto / ARAP

    La iniciativa ha sido denominada “Integración de cadenas de valor de la pesca marina sostenible en la Economía Azul de los Grandes Ecosistemas Marinos Costeros de la Corriente de las Canarias y el Pacífico Centroamericano” (Global Marine Commodities – GMC 2), financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y desarrollado con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

    Durante el acto de lanzamiento, en el que participaron autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales, sector pesquero, industria, academia y organizaciones de la sociedad civil, el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, destacó que el proyecto coloca a las personas en el centro de la actividad pesquera.

    Panamá lanza proyecto que impulsa la pesca sostenible y protege los océanos en seis países de América y África
    Eduardo Carrasquilla, administrado de ARAP, presentó la iniciativa global para promover la pesca sostenible y la economía azul. Foto / ARAP

    Detrás de cada embarcación hay miles de familias y comunidades costeras que dependen de océanos saludables y merecen oportunidades de desarrollo, inclusión y bienestar”, afirmó.

    El funcionario señaló que, para Panamá, la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer una pesca responsable basada en el conocimiento, el diálogo y la participación de quienes viven del mar, al tiempo que permitirá mejorar la gestión de las pesquerías de camarón silvestre y de grandes pelágicos, como el atún y el dorado.

    Además, sostuvo que el proyecto demuestra que el crecimiento económico y la conservación de los recursos marinos pueden avanzar de forma conjunta.

    Panamá lanza proyecto que impulsa la pesca sostenible y protege los océanos en seis países de América y África
    Panamá presenta iniciativa global para promover la pesca sostenible y la economía azul. Foto / ARAP

    Fortalecer la economía azul

    De acuerdo al informe, el programa busca impulsar cambios estructurales en las cadenas de suministro de productos del mar frente a desafíos como la sobreexplotación de los recursos pesqueros, la pérdida de biodiversidad marina y el aumento de la demanda mundial de alimentos provenientes del océano.

    Para ello, promoverá una mayor coordinación entre gobiernos, sector privado, organizaciones pesqueras, academia y sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la gobernanza pesquera, mejorar las herramientas de manejo y generar beneficios ambientales, sociales y económicos.

    En Panamá, el proyecto será liderado por la ARAP, en coordinación con el PNUD y SFP, y concentrará sus acciones en dos de las pesquerías más importantes para el país: el camarón y los grandes pelágicos.

    Estas actividades representan una fuente clave de exportaciones, empleo, seguridad alimentaria e ingresos para numerosas comunidades costeras.

    Más participación y mejores mercados

    Entre las acciones previstas también figura el fortalecimiento de la participación de pescadores artesanales, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, empresas y comunidades costeras en los procesos de consulta y toma de decisiones relacionadas con el manejo de los recursos marinos.

    Las autoridades consideran que estas medidas contribuirán a elevar la competitividad del sector pesquero, responder a las exigencias de los mercados internacionales y garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos para las futuras generaciones.

    Martha Vanessa Concepción

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