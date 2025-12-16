Panamá, 17 de diciembre del 2025

    Dispocisiones fiscales

    Panamá levanta medidas de retorsión contra Ecuador tras su exclusión de lista fiscal

    Yasser Yánez García
    Consejo de Gabinete del 16 de diciembre del 2025. Cortesía: Presidencia de la República

    El Consejo de Gabinete aprobó este martes, 16 de diciembre, levantar las medidas de retorsión contra Ecuador, al considerar en su momento que ese país aplicaba disposiciones discriminatorias contra Panamá.

    El levantamiento de las sanciones se produce luego de que autoridades panameñas y ecuatorianas suscribieran el pasado 15 de agosto un convenio de intercambio de información en materia tributaria, con el objetivo de garantizar que los ingresos no queden ocultos y de fortalecer la capacidad institucional para actuar con mayor eficacia frente al crimen organizado.

    Cabe resaltar que los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvieron el pasado junio, un encuentro bilateral en el que acordaron reforzar la cooperación en áreas clave como la energía, el comercio, migración y la exclusión del istmo de esta lista.

    En su momento, Noboa destacó los avances de Panamá en materia fiscal, señalando que tanto los reconocimientos de Estados Unidos como de la Unión Europea permiten a Ecuador facilitar la salida del país centroamericano de su lista discriminatoria.

    Panamá había sido incluido en la lista ecuatoriana de paraísos fiscales en 2008, durante la presidencia de Rafael Correa.

    En los últimos años, el país logró salir de otras listas internacionales, como la de blanqueo de capitales de la Unión Europea y la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la que fue excluido a finales de 2023.

