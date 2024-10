Panamá llamará a embajadores europeos en rechazo a su clasificación como paraíso fiscal

Escuchar audio noticia

Panamá llamará a una reunión a todos los embajadores de la Unión Europea acreditados en el país, para manifestar el rechazo de mantener al país en varias listas discriminatorias.

El presidente de la República, José Raúl Mulino le solicitó al canciller Jacier Martínez Acha, que está de regreso de un viaje oficial por España y Portugal, que cite a todos los embajadores para mostrarles la insatisfacción del gobierno nacional por esta última medida de mantener al país en una lista de paraísos fiscales.

Recientemente los 27 países que conforman la Unión Europea decidieron retirar a Antigua y Barbuda de su lista ‘negra’ de paraísos fiscales, una decisión que reduce la lista a once jurisdicciones que la Unión Europea (UE) considera no cooperativas a efectos fiscales, entre las que mantiene a Panamá pese a que la Comisión Europea lo sacó del listado de terceros países de alto riesgo para el sistema financiero de la UE.

“Con todo respeto Antiguo y Barbuda, no hay comparación de países. Respecto de lo que es esa isla y de lo que es la República de Panamá con su posición geográfica, estratégica para el mundo, incluyendo las europeas. Yo le he pedido al señor Canciller que debe regresar hoy de un viaje que tenía también por Portugal y España, que cite a todos los embajadores europeos a la Cancillería para mostrarle la insatisfacción del Gobierno Nacional por este nuevo exabrupto. No tiene ninguna razón de ser. Ni lavamos plata como política de Estado y mucho menos financiamos al terrorismo, ni tampoco estamos en condiciones de apadrinar sinvergüenzuras internacionales”, contestó el mandatario al ser consultado sobre esta clasificación en la que se encuentra el país.

Mulino aseguró que este tema es parte de los que tratará con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en el viaje que realizará este mes a ese país. De igual forma espera reunirse con el canciller de Alemania, Olaf Scholz.

Informó además que en ese viaje le acompañarán además de varios ministros, el director general de ingresos, Camilo Valdés; el superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón y Carlos Raúl Moreno del Grupo Acción por Igualdad Financiera Internacional (Gapifi) para aportar en la defensa del buen nombre de Panamá en el exterior.

Por otra parte, aseguró que aunque ha señalado que no apoyará en instancias internacionales a los países que tienen a Panamá en listas discriminatorias, dijo que en el caso del Consejo de Seguridad, la posición y el rol de Panamá será cónsono con la que siempre ha tenido el país en el concierto de las Naciones en materia de seguridad global.

“Nuestro voto en el Consejo de Seguridad será usado responsablemente. Ahí no vamos a ejercer actos que sean locuras”, mencionó.

¿De qué trata la lista de paraísos fiscales?

Panamá está clasificado como un país parcialmente cumplidor en materia fiscal por parte del Foro Global de la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Esta clasificación del Foro Global de la OCDE es la que incide en que el país esté específicamente en el listado de paraísos fiscales de la Unión Europea.

Esta designación tiene que ver con países que no han entablado un diálogo constructivo sobre gobernanza fiscal o no han cumplido sus compromisos de implementar las reformas necesarias y que deben apuntar a cumplir con un conjunto de criterios objetivos de buena gobernanza tributaria, como transparencia, tributación justa o la implementación de estándares internacionales como el intercambio de información tributaria, diseñados para prevenir la erosión de la base imponible, el traslado de ganancias o el que se usen estos territorios para evadir impuestos.

La administración anterior de la Dirección General de Ingresos había asegurado que ya se cumplía con el intercambio de información fiscal y tributario pero la evaluación del Foro Global no se había dado para actualizar el estatus de Panamá.

Esta evaluación estaría prevista para el 2025.

Una de las exigencias que se le hacía a Panamá era llegar a los acuerdos en el tema de los registros contables que requiere una reglamentación a la ley existente en esta materia.

Según expertos tributarios y del sector bancario actualmente Panamá registra 100% de cumplimiento en el intercambio de información bancaria y del beneficiario final. Además de que asegura que las supervisiones de las sociedades han aumentado.