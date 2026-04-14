Panamá mejora seguridad aérea; mantiene doble chequeo a viajeros de cuatro países

Aunque el país salió de una lista internacional y se certificó su seguridad por parte de la OACI, los viajeros de cuatro países aún deberán pasar controles adicionales al hacer escala o ingresar al país.

Ahora es más seguro viajar por Panamá. Esto es lo que dicen los organismos internacionales.

El país logró salir de la lista de “preocupación significativa” en seguridad aérea por parte de la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional.

Sin embargo, el país mantendrá las normas de doble chequeo a viajeros de cuatro países de la región.

Se trata de pasajeros de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba que continuarán siendo sometidos a una segunda revisión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El director de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, explicó que estos países no han sido validados dentro del sistema de seguridad implementado por Panamá, por lo que sus pasajeros deben pasar por un chequeo adicional al llegar.

Este proceso forma parte del modelo One Stop Security (OSS), que permite agilizar el tránsito de pasajeros validados, pero mantiene controles para aquellos países que presentan “preocupaciones significativas”.

¿Qué implica para el pasajero?

Para los viajeros de estos cuatro países, la experiencia será distinta:

Deberán pasar por una sala de inspección adicional al bajar del avión

El proceso toma entre tres y cuatro minutos por pasajero

Puede generar tiempos de conexión más ajustados

En contraste, los pasajeros provenientes de países validados pueden conectar sin una segunda revisión.

El gerente general de Tocumen, Antonio Ruiz Blanco, advirtió que el reto ha sido mantener la fluidez del aeropuerto sin comprometer la seguridad.

“El aeropuerto tiene que fluir. El 74% de nuestros pasajeros está en conexión. Si ponemos muchas revisiones, los pasajeros empiezan a perder vuelos o a buscar otras opciones”, señaló.

Indicó que el sistema se implementó sin afectar la operación y que, por el contrario, el aeropuerto ha seguido creciendo.

Panamá sale de la lista, pero mantiene controles selectivos

La salida de Panamá de la lista internacional implica que ya no habrá restricciones generales ni dobles revisiones para la mayoría de los viajeros.

Sin embargo, el modelo mantiene controles diferenciados según el país de origen, lo que permite —según las autoridades— garantizar la seguridad sin afectar la eficiencia del hub.

“Estamos cumpliendo al cien por ciento, pero este es un sistema que debe mantenerse y ajustarse constantemente”, indicaron los voceros del sector aeronáutico.

Bárcenas explicó que la salida de Panamá de esta lista marca el fin de más de una década de observaciones en materia de seguridad aérea, luego de que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) notificara en abril de 2026 que el país cumplió con los estándares exigidos.

La alerta, que había sido comunicada a más de 30 destinos internacionales, implicaba un impacto directo en la percepción del país como punto de conexión aérea, por lo que su levantamiento elimina restricciones generales y devuelve mayor confianza al sistema aeroportuario panameño.

Además, resaltó que con el levantamiento de esta condición, se restablece la normalidad en las operaciones y se refuerza la posición de Tocumen como un centro de conexiones confiable en la región, tras un proceso de ajustes operativos, validaciones internacionales y coordinación entre autoridades que se ejecutó en un periodo de aproximadamente un año.

Crecimiento del aeropuerto continúa

A pesar de los ajustes en seguridad, Tocumen mantiene un crecimiento cercano al 9% anual y proyecta superar los 22 millones de pasajeros este año.

Ruiz Blanco destacó que el objetivo es alcanzar los 30 millones de pasajeros para 2030, apoyado en un sistema que permita operar con eficiencia.

“Este es un gran paso para Panamá. Nos ayuda a seguir creciendo y a mantener la competitividad del aeropuerto”, afirmó.