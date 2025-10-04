Panamá, 04 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    EVENTO FERIAL

    Panama Motor Show 2025 se realiza en Amador con la participación de 41 marcas

    Getzalette Reyes
    “No solo vendemos vehículos; vendemos movilidad, progreso y futuro", afirmó Fernando Tristán, presidente de ADAP. Foto/Cortesía

    El Panama Motor Show 2025 fue inaugurado en el Panama Convention Center (Amador), este año con un formato distinto que se extenderá durante dos fines de semana: del 2 al 5 de octubre y del 9 al 12 de octubre, informó la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP).

    El evento cuenta con la participación de 41 marcas de vehículos y 25 instituciones financieras. Además, personal del Sertracen estará presente para facilitar la renovación de licencias y el pago de boletas, indicó Gustavo DeLuca, presidente del Motor Show Panamá.

    ADAP, que celebra 75 años de historia, señaló que la industria automotriz en Panamá sostiene más de 5,000 empleos directos y 14,400 indirectos, siendo un sector clave para miles de familias.

    En 2024, se vendieron 54,384 unidades, mientras que para 2025 se proyecta superar las 58,000 ventas, lo que representa un crecimiento cercano al 8%, según Fernando Tristán, presidente de ADAP. La facturación estimada del sector para este año supera los 1,500 millones de dólares.

    Más allá de la comercialización de vehículos, ADAP destacó que la industria automotriz se ha consolidado como un motor de la economía nacional, fomentando empleo, innovación y dinamizando sectores complementarios.

    La asociación también reafirmó su disposición a colaborar con el Gobierno Nacional en proyectos que mejoren la eficiencia de los trámites, promuevan la renovación del parque vehicular y contribuyan a una movilidad más segura, ordenada y sostenible.

    La inauguración de la feria contó con la participación de los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia) y Julio Moltó (Comercio e Industrias).

    El acto inaugural de la feria se llevó a cabo la noche del jueves 2 de octubre. Foto/Cortesía

    Getzalette Reyes

    Portadista

