Panamá necesita al menos 100 controladores aéreos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá enfrenta actualmente un déficit de alrededor de 100 controladores de tránsito aéreo, la mayoría necesarios en el Centro de Control Radar que gestiona el tráfico aéreo entre Sudamérica y Norteamérica, informó el director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas Chiari.

El funcionario explicó que esta unidad es clave para la operación aérea regional, ya que desde allí se supervisa gran parte del tránsito que cruza el istmo, considerado uno de los corredores más transitados del continente.

Para atender esta necesidad, la AAC mantiene en marcha un plan de formación de nuevos especialistas. Bárcenas indicó que 25 controladores radar concluirán próximamente su formación, mientras que tres cursos adicionales ya están programados: uno inició este año y los otros comenzarán en abril y junio.

“Con esto esperamos que en los próximos 24 meses podamos reforzar en la cantidad adecuada el personal de esta autoridad para este trabajo”, señaló.

Las declaraciones se dieron durante la ceremonia de graduación de la Promoción 052 de Controladores de Tránsito Aéreo de Aeródromo, encabezada por Bárcenas Chiari, en la que se incorporaron 25 nuevos especialistas para operaciones en aeródromos.

De acuerdo con la AAC, este proceso forma parte de un plan de modernización orientado a fortalecer la seguridad y operatividad del sistema aeronáutico nacional, en especial ante el crecimiento del tráfico aéreo que conecta al país como el “Hub de las Américas”.

La institución también informó que en octubre de 2026 se graduarán otros 27 controladores, pertenecientes a la Promoción 053, quienes estarán especializados en operaciones del Centro de Control Radar.

Además, una convocatoria realizada en abril de 2025 despertó el interés de 2,700 aspirantes, de los cuales se seleccionaron 93 candidatos para ingresar al programa de formación. De ese grupo, 26 estudiantes iniciaron su preparación en enero pasado, mientras que el resto se integrará de manera escalonada entre abril y junio.