Panamá, 10 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA

    Panamá niega que petrolero interceptado por EU en el océano Índico tenga bandera del país

    EFE
    Panamá niega que petrolero interceptado por EU en el océano Índico tenga bandera del país
    El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció el lunes que interceptó y abordó en el océano Índico al Aquila II. Foto tomada de X

    El buque petrolero Aquila II, interceptado por Estados Unidos en el océano Índico, no tiene bandera de Panamá.

    Así lo informó este martes 10 de febrero la Autoridad Marítima de Panamá.

    “La nave fue cancelada el 23 de enero de 2025” por lo que “no pertenece al Registro panameño” de marina mercante, uno de los más grandes del mundo, publicó en su cuenta de X la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

    La “aclaración” de las autoridades panameñas llega luego de que varias webs especializadas vincularan el buque con el registro panameño, al igual que algunas informaciones de medios de comunicación.

    El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció el lunes que interceptó y abordó en el océano Índico al Aquila II porque violaba las limitaciones impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump para las transferencias de crudo en el Caribe que afectan a Venezuela y Cuba.

    Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una “cuarentena” marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada Operación Lanza del Sur, en la que ya se han abordado o incautado al menos siete buques.

    El propio Trump firmó a su vez una orden ejecutiva para castigar con aranceles a los países que envíen crudo a Cuba, un mecanismo de presión que está estrangulando a la isla.

    El objetivo declarado es impedir que se venda petróleo venezolano fuera de los canales autorizados por Washington y cortar ingresos a redes consideradas aliadas de Rusia, Irán o la propia Cuba.

    El registro panameño cuenta con 8,728 buques abanderados, que representan 236.9 millones de toneladas brutas, lo que la sitúa como una de las marinas mercantes más grandes del mundo.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Ni una ni dos concesiones: los puertos deben pasar a la ACP. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más