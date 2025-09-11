Panamá, 12 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Finanzas

    Panamá obtiene préstamo por $324.23 millones con Citibank

    Katiuska Hernández
    Sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Archivo

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la firma de un contrato de préstamo por 258 millones de francos suizos con Citibank, N.A. cifra que equivale a 324.23 millones de dólares.

    La operación, que fue publicada en la Gaceta Oficial mediante la Resolución Ministerial del 9 de septiembre de 2025, indica que el préstamo se desembolsará en su equivalente en dólares estadounidenses, con un plazo de tres años y una tasa de interés anual de solo 2.39%.

    Según el MEF la tasa acordada representó un ahorro de 2.54% frente a financiamientos equivalentes en dólares, consolidando a Panamá como un emisor confiable y con acceso a mejores condiciones que las del mercado tradicional.

    “El buen desempeño de los Bonos Globales de Panamá en los mercados internacionales ha abierto la puerta a este tipo de operaciones, reflejo de la confianza de los inversionistas en la solidez financiera del país”.

    El MEF informó que los recursos provenientes de este préstamo permitirán cubrir parcialmente las necesidades estacionales de liquidez del Presupuesto General del Estado del año 2025.

    Además, recordó el despacho presidido por el minsitro Felipe Chapman, que están autorizados para gestionar estructuras de financiamiento con entidades locales e internacionales hasta por 6, mil millones de dólares.

