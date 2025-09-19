Panamá ofrecerá cupones de $500 en descuentos a los turistas que se queden en el país entre 3 y 4 noches

El director general de Promtur, el Fondo de Promoción Turística de Panamá, Salomón Shamah, anunció que lanzarán una plataforma de incentivos turísticos que ofrecerá a los visitantes una cuponera digital valorada en más de 500 dólares, disponible para quienes se hospeden en el país por tres a cuatro noches o más.

Explicó que esta iniciativa buscará aumentar la permanencia de los turistas y complementar las campañas de promoción internacional que ejecuta Promtur.

Según la presentación de Shamah, la cuponera en su primera fase aplicará a turistas que reserven un mínimo de 4 noches en hoteles afiliados al programa. Hasta ahora hay 24 hoteles, aunque no detalló cuáles debido a que la plataforma se lanzará ofiialmente en octubre.

El programa se presentará con el eslogan “Panamá te regala más de 500 dólares en beneficios”.

La segunda fase según la presentación proyectada por el director de Promtur, abarcaría beneficios que pueden llegar a alcanzar hasta 800 dólares en cupones de descuento en alrededor de 63 comercios afiliados al programa.

Percepción y realidad

El director de Promtur Salomón Shamah, también hizo un repaso sobre la percepción que existe en otros países y entre turistas internacionales sobre Panamá y admitió que falta mucho por hacer principalmente para convencerlos de que vengan al país.

Destacó que el país enfrenta un reto clave en materia turística: “La palabra Panamá todo el mundo la conoce, pero no más. El nombre de Panamá es recordado, pero no es conocido” a profundidad sobre los atractivos que ofrece.

Shamah presentó estudios recientes que revelan que, aunque el país recibió 1.49 millones de visitantes en el primer semestre del año, persisten debilidades en la percepción internacional.

“Panamá está posicionado como un destino terciario de nicho y con tendencia a la baja”, indicó.

De acuerdo con estudios de mercado presentados por Promtur, Panamá registra un 47% de reconocimiento global como destino. En la práctica, apenas un 11% de los encuestados había visitado Panamá alguna vez, mientras que la visitación reciente se redujo al 4%. Sin embargo, la consideración futura alcanza el 17%, y la intención de viajar en los próximos 24 meses se sitúa en un 16%, cifras que Shamah calificó como una base importante, aunque insuficiente para competir con destinos cercanos como Costa Rica, República Dominicana o México.

En cuanto a percepción, los viajeros asocian a Panamá principalmente con playas (49%), gastronomía (34%), hospitalidad (34%) y cultura (31%), pero la seguridad apenas alcanza el 21%, un aspecto crítico dado que es el primer factor que influye en la elección de un destino.

“La primera consideración al escoger un destino es la seguridad. No es la comida, ni la cultura, ni la biodiversidad; es la seguridad. Y allí tenemos una necesidad urgente de mejorar”, subrayó.

En este punto, Demetrio Maduro, presidente de la junta directiva de Promtur, indicó que es fundamental que Panamá tenga mayor visibilidad en materia internacional y se de a conocer como un destino seguro.

Igualmente, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, aseguró que se trabaja en equipo para seguir con las alianzas con las líneas aéreas par atraer a los visitantes, además de promover el turismo de reuniones y convenciones.

Lanzarán campañas con agencias de viaje

El director de Promtur por su parte recordó que la estrategia digital ha permitido sostener el crecimiento, pero reconoció que se descuidaron otros canales de comercialización. “El poder del boca a boca es inconmensurable. Subestimamos el papel de las agencias de viaje, y Panamá desapareció de ese canal”, afirmó, Salomón Shamah, agregando que el 32% de las ventas turísticas aún provienen de agencias y mayoristas.

Pese a los desafíos, Shamah se mostró optimista: “Sabemos lo que tenemos que hacer. Si continuamos haciendo las cosas bien y recuperamos los canales perdidos, Panamá dará un salto cuantitativo en los próximos años”.

Shamah explicó que están ejecutando un plan de promoción del destino Panamá a través de agencias de viajes, lo que implica diseñar 3,500 campañas turísticas adaptadas a distintos mercados de Europa y Latinoamérica.

Sobre el Mercado de congresos y eventos (MICE) confirmó que seguirán los esfuerzos para atraer más convenciones.