Panamá participa en investigación sobre causas de encallamiento de buque

Panamá como país de registro del barco portacontenedores Ever Given participa en las investigaciones para determinar las causas que ocasionaron el encallamiento de la nave en el Canal de Suez y que mantuvo bloqueada esa vía acuática por casi una semana hasta que el barco fue reflotado y se logró reanudar la navegación el pasado lunes.

“Contactamos a investigadores de España y Grecia, dándonos como resultado que Grecia por cercanía o tratados mutuos que existen entre estos dos países (Grecia y Egipto), en dos días la persona ya debía estar en la embarcación”, explicó el director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rafael Cigarruista.

A consulta de este diario, Cigarruista dijo que hay que entender la extensión de los daños, hay que hacer una inspección submarina, la clasificadora debe liderar ese trabajo como encargada de la certificación del buque. “Nuestro investigador debe abordar y se deben evaluar los daños... para implementar acciones”, precisó.

Aclaró que Panamá como país de registro no tiene responsabilidad en estos incidentes y su papel en el proceso de investigación es “conocer la causa real que llevó a la nave a tocar fondo”.

El Ever Given está certificado por la compañía American Bureau of Shipping. Cigarruista añadió que Panamá hace el esfuerzo para que todas las embarcaciones del registro cumplan con estas regulaciones de la Organización Marítima Internacional.

El investigador asignado debe estar llegando en las próximas horas y esperamos que con el movimiento del barco al lago en la ruta del canal de Suez, que es hacia donde se llevó la embarcación, pueda abordar junto con la autoridad local para hacer la primera evaluación para entregar parte de la información.

El barco había pasado por la inspección de registro el año pasado, además de la del Estado rector de puerto. Como parte de las acciones de Panamá, la embajada panameña en Egipto ha estado en constante comunicación con la autoridad administradora del Canal de Suez.