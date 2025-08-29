Panamá, pieza clave en la ruta de la descarbonización del transporte marítimo; OMI reconoce los esfuerzos del país

Exclusivo Suscriptores

Panamá se posiciona en el centro de la transformación marítima global que apunta a la descarbonización del transporte, además de garantizar la seguridad de la gente de mar y lograr que las rutas sean seguras y transparentes.

Los retos y desafíos de la industria marítima fueron debatidos en un foro organizado por la Cámara Marítima de Panamá que contó con la participación del secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, junto a representantes del Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y representantes de la industria.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, destacó en Panamá que el futuro del transporte marítimo pasa por la cooperación y el diálogo constante entre autoridades, usuarios y organismos internacionales.

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue el reconocimiento a la gente de mar, a quienes calificó como los grandes olvidados de la industria. Recordó que los marinos son los más afectados por las tensiones geopolíticas, como los recientes ataques en el Mar Rojo, y cuestionó que aún hoy muchos no tengan acceso a derechos básicos como la conectividad a bordo. Enfatizó que es urgente invertir en su bienestar, garantizar condiciones dignas y fomentar mayor inclusión de las mujeres en la actividad marítima.

Domínguez también abordó los desafíos de la seguridad marítima y la flota fantasma, explicando que la OMI no impone sanciones, sino que refuerza el marco regulatorio y apoya con capacitación técnica a los países miembros.

Anunció que se pondrán en marcha mejores prácticas de abanderamiento de buques, con el fin de cerrar brechas y garantizar operaciones más seguras, sostenibles y transparentes en la navegación internacional.

El tema ambiental ocupó un lugar clave en su discurso. Recordó que la OMI fijó la meta de descarbonizar el transporte marítimo hacia 2050, y adelantó que en octubre se adoptarán nuevas medidas, tanto técnicas como económicas, para avanzar en esa ruta.

Reconoció que hay países que consideran estas metas demasiado ambiciosas y otros que las ven insuficientes, pero aseguró que la OMI seguirá trabajando en consenso para equilibrar ambición climática y viabilidad económica.

Consciente de los impactos que estas regulaciones pueden generar, subrayó que la OMI ha estudiado la flota internacional para minimizar efectos negativos, pero recordó con firmeza: “hemos invertido en contaminar el planeta; ahora es el momento de invertir en conservarlo”. Para él, la descarbonización no es una carga, sino una inversión necesaria para garantizar el futuro del transporte marítimo.

Por su parte, Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá, subrayó los retos operativos que ya enfrenta la vía interoceánica debido al cambio climático. “El Canal ya vive los impactos de la variabilidad en el nivel de agua, nuestro reto es garantizar sostenibilidad sin comprometer la competitividad”, señaló, al tiempo que ratificó que la estrategia de la entidad se alinea con los compromisos internacionales.

Marotta recordó que el 98.6% de las emisiones del Canal provienen de los buques en tránsito, lo que obliga a redoblar esfuerzos.

Detalló que ya se están renovando 20 remolcadores —dos de ellos con tecnología híbrida— y probando diésel renovable como parte de la estrategia para reducir emisiones en sus operaciones directas.

Precisó que la iniciativa de Net Zero Slot a partir de octubre, que reservará un espacio semanal a embarcaciones con combustibles de menor huella ambiental permitirá incentivar la descarbonización de la industria.

Precisó que el objetivo del Canal es incentivar para lograr que los clientes de la ruta, es decir las navieras, puedas transitar hacia la descarbonización.

“Es mejor incentivar que penalizar”, agregó.

Además, adelantó que estudian desarrollar un corredor verde en Panamá y la par de proyectos de infraestructura como boyas con energía solar o eólica que permitan a los buques conectarse y reducir emisiones en anclaje.

Dijo que en el camino hacia el uso de combustibles menos contaminantes, aún el mundo marítimo no ha definido cuál será el indicado. Mientras tanto el Canal se preparará para garantizar una ruta verde en el transporte.

“El reto más importante es cuál es ese combustible verde… y lo más probable es que no va a ser uno sino varios”.

Desde la perspectiva empresarial, Flor Torrijos, asesora y representante de la Cámara Marítima, resaltó que el sector privado está dispuesto a invertir en tecnologías más limpias, pero pidió claridad regulatoria y apoyo en la transición. “La industria local necesita certidumbre; los armadores requieren reglas claras y Panamá debe seguir siendo un hub confiable y competitivo”, afirmó.

Torrijos indicó que es fundamental que los distintos organismos públicos que intervienen en el tema marítimo puedan entrelazarse, digitalizar sus procesos e integrar la data.

En tanto, Alexander de Gracia, subadministrador de la AMP, destacó el rol de la institución como facilitador. “Nuestro papel es apoyar el cumplimiento de las regulaciones internacionales, la transición energética es una oportunidad para fortalecer la flota panameña”, dijo.

Destacó que se han hecho esfuerzos para depurar el registro de embarcaciones y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales dado la gran cantidad de embarcaciones abanderadas, cerca de 9 mil buques.

Detalló que han cancelado el registro de unos 226 buques y tienen en proceso 33 cancelaciones más por temas de sanciones y que no cumplen con los procesos.

“Con eso vamos a la vanguardia en el tema de contrarrestar la flota fantasma”, resaltó el subadministrador de la AMP.

Precisó además que Panamá fue el primer país en acoger la verificación de las operaciones de transferencia de combustible a nivel internacional.

En el marco del foro el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, destacó la labor del panameño Arsenio Domínguez como secretario general de la OMI, donde ha impulsado con liderazgo la descarbonización, la modernización tecnológica y la gobernanza multilateral, además de una agenda para mejorar la vida de la gente del mar y reforzar la presencia de la mujer en la industria.

El encuentro también contó con la participación del subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Jorge Correa, quien destacó el desarrollo de la industria marítima de cruceros y las oportunidades para atraer inversiones y fomentar el turismo marítimo. “El sector marítimo es parte esencial de nuestra estrategia turística”.

El foro dejó en evidencia que la descarbonización del transporte marítimo no solo es un mandato internacional, sino también una oportunidad estratégica para Panamá. Mientras la OMI traza la hoja de ruta, el país busca posicionarse como líder en sostenibilidad, equilibrando la urgencia ambiental con los intereses económicos y operativos de su industria marítima.