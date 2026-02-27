Panamá pisa el acelerador: ventas de autos suben 10.8% y se disparan los créditos en 2025

Exclusivo Suscriptores

El año pasado se registraron 60,233 matrículas de autos nuevos en Panamá, un aumento de 10.8% frente a los 54,384 inscritos en 2024, según cifras del INEC y la ATTT.

El dinamismo del mercado automotriz volvió a reflejarse en el sistema financiero. El aumento en la venta de vehículos nuevos durante 2025 impulsó el crecimiento de los créditos de consumo, particularmente los préstamos para autos, de acuerdo con datos presentados por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

La cartera de créditos de autos registró un crecimiento de 11.5% al cierre de diciembre, mientras que los desembolsos nuevos aumentaron 14.8%, es decir, alrededor de 15% en comparación con el año anterior. El segmento vehicular fue el de mayor expansión dentro del crédito a hogares, destacó Javier Motta, dirección de Estudios Financieros de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Dentro de la cartera total de créditos de las personas o de los hogares como le denomina la superintendencia, que ascendió a $35,375 millones al cierre de 2025, los préstamos de autos en el Sistema Bancario Nacional representaron $2,262 millones, equivalente a aproximadamente 6.4% del total.

El repunte coincide con el comportamiento del mercado automotor.

En 2025 se inscribieron 60,233 vehículos nuevos, equivalente a 5,849 unidades más que en 2024, cuando se registraron 54,384, según estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). En variación el incremento interanual en la venta de autos fue de 10.8% en 2025.

Autoridades del sector bancario señalaron que el desempeño del crédito vehicular ha sido sólido tanto en saldo como en nuevos préstamos.

El auge ha estado vinculado, en buena medida, al incremento en la oferta y demanda de vehículos de marcas asiáticas, especialmente chinas, que han ganado participación en el mercado local con precios más competitivos y mayor disponibilidad de modelos.

Datos de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) al mes de noviembre de 2025 y encontraste con el acumulado a noviembre de 2024, detallan que el liderazgo del mercado se mantiene estable en la parte alta del ranking, aunque con movimientos relevantes.

Toyota consolidó su primera posición al pasar de 10,238 unidades a noviembre de 2024 a 10,421 en 2025, mientras KIA también mostró un ligero avance (de 6,927 a 6,960). En contraste, Hyundai retrocedió levemente de 6,482 a 6,406 unidades, y Nissan cayó con mayor fuerza, pasando de 2,224 a 1,995 vehículos, perdiendo posiciones en el escalafón. Mitsubishi también registró una baja (de 2,046 a 1,980), reflejando una competencia más intensa en el segmento.

El mayor reacomodo se observa en el avance de varias marcas de origen chino. Geely creció de 2,142 a 2,224 unidades; Jetour dio un salto significativo de 1,167 a 1,857; Chery prácticamente duplicó sus registros al pasar de 477 a 862; y GAC Motor subió de 1,021 a 1,056.

El balance muestra una clara ganancia de terreno de las marcas asiáticas, especialmente chinas, en un mercado cada vez más competitivo.

Otro reporte de la ADAP publicado en medios especializados de autos, refleja que Toyota cerró el acumulado de ventas de enero a diciembre en 11,502 unidades, KIA con 7,626 unidades, Geely con 3,139 y Suzuki con 3,094 unidades. Nissan cerró el año con 2,167, Jetour con 1,995 y Changan 1,854 unidades. Cerrando la lista de las 10 marcas más vendidas, esta Isuzu con 1,747.

El comportamiento del crédito vehicular confirma la estrecha relación entre el desempeño del consumo interno y la actividad bancaria. En 2025, Panamá —literalmente— pisó el acelerador.