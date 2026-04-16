Panamá podrá exportar atún aleta amarilla a Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Estados Unidos levantó las restricciones al atún aleta amarilla panameño tras otorgar un reconocimiento por cinco años, lo que permitirá reactivar exportaciones y fortalecer la competitividad del sector pesquero nacional.

Panamá volvió a obtener acceso al mercado de Estados Unidos para el atún aleta amarilla, luego de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) otorgara al país un “reconocimiento afirmativo” con vigencia de cinco años, desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2031. La medida pone fin a 26 años de restricciones para este producto.

“Este resultado representa un hito para el país, considerando que Panamá se mantenía bajo restricciones desde el año 2000, acumulando 26 años sin acceso al mercado para este producto bajo este régimen”, indicó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

El reconocimiento, requisito exigido por la legislación estadounidense, permite la importación de atún aleta amarilla capturado en el Pacífico Oriental Tropical por buques cerqueros de gran escala. Sin esta certificación, el producto se mantiene bajo embargo dentro del esquema regulatorio de ese país.

La decisión implica que Panamá cumple con los estándares del Marine Mammal Protection Act (MMPA) y con compromisos internacionales en materia de protección de delfines, incluyendo su participación en la Comisión Interamericana del Atún Tropical y el Programa Internacional de Conservación de Delfines.

Con esta habilitación, el país podrá reactivar exportaciones hacia el mercado estadounidense, fortalecer la competitividad del sector pesquero y mejorar su integración en cadenas internacionales de suministro. El impacto se reflejará especialmente en la flota panameña que opera en aguas internacionales con destino final en Estados Unidos.

El avance responde a los esfuerzos en control, trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales, y marca un paso relevante en la reinserción de Panamá en el comercio pesquero global.