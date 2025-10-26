Panamá, 26 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INFORME

    Panamá presenta ante la UE avances para salir de la lista de pesca ilegal

    José González Pinilla
    Panamá presenta ante la UE avances para salir de la lista de pesca ilegal
    Delegación panameña. Cortesía/ARAP

    Panamá expuso este ante la Comisión Europea los avances de su plan para salir de la lista de países señalados por pesca ilegal, durante una reunión en Bruselas encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, y el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), Eduardo Carrasquilla.

    En el encuentro con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, la delegación panameña detalló el proceso de reformas que adelanta el país en materia de fiscalización, control y sanciones, dentro del diálogo que mantiene con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE).

    Carrasquilla afirmó que Panamá ha puesto en marcha acciones concretas para reforzar la trazabilidad de su flota y endurecer las medidas contra operadores reincidentes, con el objetivo de recuperar la “tarjeta verde” que la Comisión otorga a los países con cumplimiento satisfactorio en la lucha contra la pesca ilegal.

    “Panamá no va a dar margen a quienes violen la ley”, recalcó el administrador, al destacar que el país busca demostrar que cuenta con capacidad real para hacer cumplir sus normas y garantizar un manejo pesquero transparente ante sus socios comerciales.

    La ARAP sostiene que esa línea de trabajo responde no solo a compromisos internacionales, sino también a la “necesidad de proteger sus recursos marinos y asegurar condiciones equitativas para el sector pesquero formal”.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • Detienen a empresario y funcionarios por fraude de créditos fiscales en Panamá. Leer más
    • IMA: horario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 23 y viernes 24 de octubre. Leer más
    • Atención jubilados: CSS anuncia pago adelantado de la primera quincena de noviembre. Leer más
    • Ifarhu anuncia la provincia que recibirá el PASE-U 2025 de 27 al 31 de octubre. Leer más
    • Chichi De Obarrio, condenado por Blue Apple, pierde querella en Italia contra su exesposa. Leer más
    • Días libres en noviembre: feriados y pagos por fiestas patrias en Panamá. Leer más