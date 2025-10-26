Panamá presenta ante la UE avances para salir de la lista de pesca ilegal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá expuso este ante la Comisión Europea los avances de su plan para salir de la lista de países señalados por pesca ilegal, durante una reunión en Bruselas encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, y el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), Eduardo Carrasquilla.

En el encuentro con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, la delegación panameña detalló el proceso de reformas que adelanta el país en materia de fiscalización, control y sanciones, dentro del diálogo que mantiene con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE).

Carrasquilla afirmó que Panamá ha puesto en marcha acciones concretas para reforzar la trazabilidad de su flota y endurecer las medidas contra operadores reincidentes, con el objetivo de recuperar la “tarjeta verde” que la Comisión otorga a los países con cumplimiento satisfactorio en la lucha contra la pesca ilegal.

“Panamá no va a dar margen a quienes violen la ley”, recalcó el administrador, al destacar que el país busca demostrar que cuenta con capacidad real para hacer cumplir sus normas y garantizar un manejo pesquero transparente ante sus socios comerciales.

La ARAP sostiene que esa línea de trabajo responde no solo a compromisos internacionales, sino también a la “necesidad de proteger sus recursos marinos y asegurar condiciones equitativas para el sector pesquero formal”.