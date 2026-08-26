‘Panamá anfitrión del mundo’; la marca país para promover el turismo y las inversiones en el exterior

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Desde el Panama Convention Center el Fondo Nacional de Promoción Turística Promtur y la Autoridad de Turismo de Panamá dan a conocer el sello que identificará al país en el mercado internacional.

Con la mira a atraer a más de 3.5 millones de visitantes internacionales y lograr una derrama económica superior a los $6,500 millones que se generaron en 2025, Panamá inicia una nueva etapa al presentar su marca país.

El sello: Panamá anfitrión del mundo, con el que reconocerá internacionalmente al país, es presentado por el Fondo Nacional de Promoción Turística (Promtur) y por la Autoridad de Turismo de Panamá desde el Panama Convention Center, en un evento en el que la clultura, la naturaleza y los atractivos del país son el centro del mensaje.

El evento en el que resaltará la tradición, la cultura y los atractivos naturales del país se transmite en vivo este 26 de agosto:

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