‘Panamá anfitrión del mundo’; la marca país para promover el turismo y las inversiones en el exterior

Con la mira a atraer a más de 3.5 millones de visitantes internacionales y lograr una derrama económica superior a los $6,500 millones que se generaron en 2025, Panamá inicia una nueva etapa al presentar su marca país.
El sello: Panamá anfitrión del mundo, con el que reconocerá internacionalmente al país, es presentado por el Fondo Nacional de Promoción Turística (Promtur) y por la Autoridad de Turismo de Panamá desde el Panama Convention Center, en un evento en el que la clultura, la naturaleza y los atractivos del país son el centro del mensaje.
El evento en el que resaltará la tradición, la cultura y los atractivos naturales del país se transmite en vivo este 26 de agosto:
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