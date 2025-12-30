Panamá presentará propuesta a Costa Rica para intentar destrabar controversia comercial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anunció que Panamá presentará una contrapropuesta formal a Costa Rica con el objetivo de intentar resolver la controversia comercial que ambos países mantienen en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), relacionada con la certificación sanitaria de productos de origen animal.

Moltó explicó que el conflicto tiene su origen en la suspensión de certificaciones sanitarias a plantas panameñas de los sectores cárnico, lechero y avícola, que anteriormente exportaban al mercado costarricense.

Posteriormente, Panamá adoptó medidas fitosanitarias para proteger su sistema sanitario y a su sector productivo, lo que derivó en que algunas plantas costarricenses tampoco fueran certificadas para exportar al país.

Ante esta situación, Costa Rica decidió llevar el caso ante la OMC. El ministro aclaró que existe una decisión preliminar, pero subrayó que no se trata de un fallo definitivo ni de una condena contra Panamá, y que el país ejerció su derecho legal internacional de apelar, al no estar de acuerdo con los argumentos presentados.

“Panamá quiere reglas claras de ambos lados, para que tanto las empresas panameñas como las costarricenses puedan intercambiar productos bajo las mismas condiciones”, afirmó Moltó, destacando que el objetivo es que los sectores productivos de ambos países se beneficien de un comercio justo y transparente.

El titular de Comercio también recordó que, tras la reunión oficial entre el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, sostuvo un encuentro con su homólogo costarricense, Manuel Tovar, en el que acordaron iniciar conversaciones directas para intentar destrabar el conflicto sin necesidad de prolongar el proceso internacional.

Moltó señaló que Costa Rica propuso una fecha para una reunión, la cual fue recibida por Panamá, pero explicó que la agenda de inicios de enero está comprometida debido a la carga de trabajo y al viaje oficial del Gobierno panameño al Foro Económico Mundial en Davos. No obstante, aseguró que Panamá responderá con una nueva fecha y una contrapropuesta para avanzar en el diálogo.

“Panamá siempre ha estado dispuesta a sentarse a conversar desde el primer día. Estamos listos para hacerlo y vamos a responder con una fecha propuesta para que tomemos decisiones entre ambas naciones”, concluyó el ministro.

El conflicto mantiene bloqueado el comercio agropecuario entre ambos países. Mientras 26 plantas costarricenses de productos cárnicos y lácteos continúan sin acceso al mercado panameño, al menos ocho plantas procesadoras panameñas están inhabilitadas para exportar a Costa Rica, entre ellas instalaciones del Grupo Melo, Grupo Carnes de Coclé, Grupo Mangravita, Nestlé y Prolacsa.

La situación afecta a productores, industrias y consumidores en ambos mercados, y ha elevado la presión del sector privado para que se alcance una solución negociada.