Panamá promociona el café geisha en feria de turismo de Madrid a través de La Cosecha

Por primera vez, Panamá presentará en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026) la experiencia turística La Cosecha, enfocada en el café geisha, considerado el de mayor valor en el mercado internacional. La feria se realizará del 18 al 22 de enero en Madrid, España.

Durante el evento, La Cosecha lanzará oficialmente sus paquetes turísticos para la edición 2026, que se celebrará del 13 al 16 de agosto en Boquete, con una actividad de cierre en el beneficio de café Casa Kotowa.

La propuesta es liderada por el gastrónomo Jorge Chanis y se desarrolla bajo un enfoque de turismo sostenible vinculado al café de origen.

Desde su creación en 2017, La Cosecha se ha consolidado como una plataforma que vincula la producción cafetalera con experiencias turísticas en la región de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí.

El proyecto busca promover el conocimiento del proceso del café, el contacto con los productores y el entorno natural donde se cultiva el grano.

“Fitur es una vitrina para mostrar el potencial del turismo basado en el producto local y el trabajo comunitario”, señaló Chanis, quien participa como promotor independiente del destino.

Jorge Chanis destacó que La Cosecha consolida a Boquete como un destino emergente del lifestyle de lujo en América Latina.

La Cosecha participará junto a la agencia Klassic Travel, con más de tres décadas de experiencia en el sector. Durante los días de feria, se presentará una muestra del café geisha panameño y se dará a conocer la programación de las experiencias previstas para este año.

Los paquetes turísticos incluyen visitas a fincas cafetaleras de Boquete, recorridos por los procesos de cultivo y beneficio del café, catas guiadas, encuentros con productores y actividades gastronómicas vinculadas al producto local. También se contemplan caminatas en zonas montañosas y experiencias culinarias en espacios abiertos.

La novena edición de La Cosecha 2026 se celebrará del 13 al 16 de agosto en Boquete, Chiriquí

Tras la edición 2025, que contó con la participación de periodistas de medios internacionales especializados en viajes y gastronomía, La Cosecha impulsa su estrategia de proyección internacional con el objetivo de atraer visitantes interesados en el café de origen y el turismo responsable.

En su novena edición, el evento incorporará el concepto denominado “Concierto Gastronómico”, que se desarrollará en un beneficio de café con más de un siglo de historia, el cual abrirá sus puertas al público como parte de la programación oficial.

La Cosecha forma parte de las iniciativas que buscan posicionar a Boquete como un destino turístico asociado a la producción cafetalera y a experiencias vinculadas al territorio y su identidad productiva.