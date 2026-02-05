Panamá proyecta concesión separada de puertos de Balboa y Cristóbal tras fallo contra PPC, dijo Mulino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC) para los puertos de Balboa y Cristóbal, el presidente José Raúl Mulino señaló que el Gobierno proyecta concesionar las terminales de forma independiente.

De manera inicial y temporal, la naviera Maersk será el operador de estos puertos, pero una vez concluido este proceso transitorio, el Estado lanzaría dos licitaciones para concesionar las terminales.

El mandatario no anticipó por cuánto tiempo Maersk permanecerá al frente de la operación temporal ni si su presencia en la terminal podría generar una posición dominante que afecte al mercado.

La compañía maneja la mayor parte de la carga que se mueve en Balboa y además, APM Terminals (APMT), una división independiente de la naviera danesa Maersk, desembolsó 600 millones de dólares para hacerse con la operación del ferrocarril de Panamá el año pasado.

“Seremos soberanos sobre los puertos, sí. Bajo otro esquema, sí”, afirmó Mulino.

En conferencia de prensa este jueves 5 de febrero, Mulino reiteró que Panamá no ha hostigado a PPC, que la empresa tiene derecho a acudir a arbitraje, y que el Ejecutivo defenderá los intereses del país durante el proceso de transición, subrayando que la decisión de la Corte es única, definitiva y debe acatarse.

