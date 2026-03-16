Panamá proyecta hasta 3.2 millones de visitantes en 2026 y busca fondos para activar el seguro para turistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, explicó que el programa de seguro para turistas ya fue adjudicado, pero aún requiere aprobación de fondos para activarse.

Panamá busca superar nuevamente el récord de visitantes internacionales alcanzado en 2025, cuando ingresaron al país cerca de 3 millones de personas. Esa cifra representa un crecimiento de 8.2% respecto a 2024, año en que se registraron poco más de 2.7 millones de viajeros, según cifras divulgadas por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La administradora de la ATP, Gloria De León, indicó en entrevista con La Prensa, en el marco de Expocomer 2026, que para este año la proyección del gobierno es alcanzar entre 3.1 millones y 3.2 millones de visitantes, una meta que calificó como conservadora debido a factores externos que pueden influir en la movilidad internacional.

“A mí me gusta ser conservadora cuando hablamos de números, porque la cantidad de turistas que llegan depende de muchas cosas, no solamente de nuestro posicionamiento, sino también de toda la geopolítica que nos rodea. Pensaría que para este 2026 podemos cerrar entre 3.1 o 3.2 millones de visitantes”, señaló.

La funcionaria explicó que la estrategia del país no se enfoca únicamente en aumentar el volumen de turistas, sino en atraer visitantes con mayor gasto. En 2025 de los más de 3 millones de visitantes, 2.33 millones fueron turistas que se quedaron más de 2 días en el país.

“No es la cantidad de turistas que entran, sino la calidad de turistas que entran”, indicó De León, al destacar el impulso al turismo de congresos y convenciones, un segmento que genera mayor impacto económico.

Según detalló, el turista que participa en congresos y convenciones tiene un gasto promedio diario entre $450 y $650, mientras que el turista que viaja por vacaciones gasta entre $350 y $450 diarios.

“Cuando ustedes ven turistas caminando por las calles, esa economía permea toda la cadena del turismo: ese visitante necesita hospedaje, va a restaurantes, usa transporte y realiza actividades. Toda la cadena de valor del turismo se activa con esos visitantes”, afirmó.

En 2025, el ingreso en divisas generado por el sector turístico, sin incluir a los pasajeros internacionales, ascendió a $6,583 millones, un incremento de 9.3% en comparación con el mismo período de 2024.

El tiempo promedio de estadía de un visitante en Panamá es de aproximadamente ocho días y gasta en promedio por estadía un total de $2,191, mientras que el gasto diario ronda los $274.

De León precisó que Panamá busca consolidarse como un hub regional de congresos y convenciones, impulsando eventos internacionales en el Panama Convention Center, donde se realizan encuentros como ExpoComer, ExpoLogística, ExpoTurismo y ExpoTec.

Entre los eventos internacionales previstos para este año, De León destacó el World of Coffee, que se celebrará en octubre y que considera una vitrina internacional para el país.

“Ese congreso nos ayuda a posicionarnos como destino gastronómico y a mostrar nuestro café, que es el más valorado del mundo”, comentó.

Seguro para turistas

La administradora de la ATP también abordó la situación del seguro para turistas, un programa que busca ofrecer cobertura médica a los visitantes internacionales que ingresan al país.

La administradora explicó que el proceso ya fue licitado y adjudicado a Internacional de Seguros, pero aún no puede implementarse porque se requiere nuevamente la aprobación de los fondos para lo cual tendrá que solicitar los recursos a la Asamblea Nacional.

“El año pasado hicimos la licitación, pero el proceso tuvo reclamos que retrasaron la adjudicación y cuando finalmente se resolvió, el año fiscal ya había cerrado”, explicó.

Durante el proceso de licitación participaron cuatro aseguradoras que presentaron propuestas, pero observaciones y reclamos técnicos llevaron a la ATP a ordenar un nuevo análisis de tres de esas ofertas.

Ante esa situación, la entidad decidió utilizar esos recursos para saldar deudas acumuladas de años anteriores.

“En vez de perder esos dineros, decidí ir a la Asamblea a solicitar permiso para utilizar esos fondos y pagar cuentas pendientes que tenía la Autoridad de Turismo desde 2014 y 2016”, señaló.

De León indicó que en 2026 deberán solicitar nuevamente la asignación de estos recursos adicionales al presupuesto para poner en marcha el programa.

“El contrato ya fue adjudicado, pero hasta que no tengamos los fondos la empresa no puede arrancar”, afirmó.

Turismo interno y destinos recomendados

La funcionaria también destacó el impulso al turismo interno a través de la campaña “Tripea lo tuyo”, una plataforma digital que reúne información sobre hoteles, restaurantes, guías turísticos y promociones en distintas regiones del país.

“Qué mejor influenciador que nosotros mismos los panameños para promover nuestro país”, señaló.

Al ser consultada sobre los lugares que todo visitante debería conocer en Panamá, De León mencionó varios destinos emblemáticos.

Turistas en el Casco Antiguo de ciudad de Panamá. LP/Isaac Ortega

Entre ellos destacó el Canal de Panamá, el Casco Antiguo, donde recomendó recorrer sus iglesias y espacios culturales como el Teatro Nacional, así como disfrutar de su oferta gastronómica y cultural.

También sugirió visitar Taboga, conocida como la “playa de la ciudad”, realizar el recorrido hacia Isla Monos, donde los visitantes pueden observar de cerca a los monos que habitan en el área del Canal, y explorar destinos como Santa Catalina, famoso por sus olas y sus atardeceres, y Portobelo, en la provincia de Colón.

“En Panamá se puede desayunar en el Pacífico y ver el atardecer en el Caribe el mismo día”, comentó.