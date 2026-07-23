Panamá puede exportar con arancel cero a Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este viernes expira el arancel de 10% impuesto por el gobierno estadounidense por lo que los productos panameños quedarían excluídos del pago de esta tasa y volverían a estar bajo el amparo del Tratado de Promoción Comercial que estipula cero tasa para la mayoría de los productos.

Se abre una nueva etapa para el comercio entre Estados Unidos y Panamá, tras la expiración de la política arancelaria impuesta por el gobierno de Donald Trump, que fijó para el caso de las importaciones realizadas desde Panamá una tasa de 10%.

La sobretasa arancelaria temporal del 10%, aplicada bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 (Trade Act of 1974). Entró en vigor el 24 de febrero de 2026 y vence el 24 de julio de 2026, salvo que el Congreso estadounidense apruebe una extensión.

Analistas de comercio exterior, exportadores y empresarios panameños, confían en que la expiración de esta medida, dejaría a Panamá fuera de la imposición de aranceles, por lo que los productos elaborados en el país que ingresen al mercado de Estados Unidos, volverían a estar bajo el amparo del Tratado de Promoción Comercial que estipula cero tasa para la mayoría de los bienes.

Norman Harris, gerente sénior de Comercio Internacional y Aduanas de KPMG Panamá, explicó que el país podrá exportar a un arancel cero tras el vencimiento del gravamen temporal de 10% aplicado bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Detalló que aunque Estados Unidos impuso un nuevo arancel de entre 10% y 12.5% a 60 países investigados por sus controles sobre productos fabricados con trabajo forzoso, Panamá no forma parte de esa lista.

Norman Harris, gerente sénior de Comercio Internacional y Aduanas de KPMG Panamá. LP/Katiuska Hernández

Por lo tanto, agregó que las mercancías panameñas volverán a regirse por las preferencias establecidas en el TPC, bajo el cual la mayoría de los productos originarios de Panamá ya tienen arancel cero.

“Los productos originarios de Panamá estarían entrando al mercado de los Estados Unidos bajo el amparo del tratado y, por lo tanto, bajo la preferencia arancelaria que, a esta altura del tratado, casi 14 años, la mayoría de los productos están en cero arancel”, puntualizó Harris durante el Foro de Comercio sobre oportunidades entre Panamá y Estados Unidos Panamá, organizado por la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham).

El experto en comercio exterior de KPMG destacó que Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las exportaciones panameñas y uno de los socios económicos más relevantes del país, una relación reforzada por el Tratado de Promoción Comercial (TPC), vigente desde octubre de 2012.

Indicó que alrededor del 20% de las exportaciones de bienes y el 15% de las exportaciones de servicios de Panamá se dirigen al mercado estadounidense. Estas últimas superan los $3,000 millones, mientras que la inversión de Estados Unidos en Panamá asciende a más de $12,000 millones.

Ron, frutas, vinagre, salsas picantes y bolsas lo que exportamos a Estados Unidos

Eric Dormoi, director nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias, explicó que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial y comprador de productos panameños.

Detalló que Panamá exportó alrededor de $1,300 millones en bienes durante el último año y entre 15% y 18% tuvo como destino el mercado estadounidense.

Puntualmente las ventas hacia Estados Unidos totalizaron cerca de $636 millones sumando bienes y servicios y zonas económicas y zonas libres, aunque registraron una caída de 16%, atribuida en parte al menor desempeño de productos tradicionales como el azúcar.

Los datos al cierre de mayo indican que Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones panameñas, con una participación de 18.7% para totalizar $81.5 millones

Dormoi indicó que Panamá exporta a ese mercado alrededor de 50 productos alimenticios, pero solo unos 10 corresponden a alimentos procesados, lo que refleja el espacio que todavía existe para agregar valor.

Entre los productos mencionados figuran azúcar de caña, vinagre, vainilla, pasta nutricional, almidón de maíz, arroz, café y salsa de ajo.

Recalcó que el Tratado de Promoción Comercial permite que buena parte de estas mercancías entre con arancel cero, siempre que cumpla las reglas de origen y se demuestre que fue producida o transformada sustancialmente en Panamá.

Eric Dormoi, director nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias. LP/Katiuska Hernández

Entre las curiosidades expuestas, señaló que productos panameños ya se venden en Estados Unidos y Puerto Rico mediante cadenas como Costco y Sam’s Club, con presentaciones adaptadas a cada canal, entre ellas azúcar morena en formatos de tres kilos, jarras plásticas de dos libras y bolsas tipo almohada, además de productos dirigidos al servicio de alimentos. También se comercializan vinagre, vainilla y salsa de ajo bajo esquemas de marca privada o maquila, en los que la empresa panameña fabrica para distribuidores o supermercados extranjeros.

Igualmente hay marcas que comercializan salsas picantes y ron hecho en Panamá como un ron que está bajo la marca y promoción del cantante Bruno Mars.

Comentó que el mercado de alimentos hispanos en Estados Unidos generó ventas anuales por unos $25,000 millones en 2024 y destacó el auge de los sabores étnicos. También mencionó que la combinación de sabores dulces y picantes —conocida como swicy— fue una de las tendencias más citadas en el Fancy Food Show de Nueva York. Una tendencia que es aprovechada por empresas que exportan desde Panamá bajo la marca Mo’s Heat, la línea de salsas picantes vinculada a Mariano Rivera, que comenzó a comercializarse en Estados Unidos con tres variedades.

Dormoi destacó que esta estrategia puede facilitar la entrada a grandes cadenas, ya que permite aprovechar el músculo comercial y la red de distribución de marcas que ya tienen presencia en esos mercados.

Los empresarios coincidieron en que Panamá puede ampliar estas ventas aprovechando el arancel preferencial, la cercanía logística y tiempos de tránsito de cuatro a cinco días, pero requiere trámites, aduanas y permisos más ágiles.

Empresarios panameños analizaron las oportunidades de exportar a Estados Unidos. LP/Katiuska Hernández

Olmedo Moreno, de Grupo Calesa, explicó que la empresa exporta azúcar cruda y terminada a Estados Unidos, aunque los envíos están sujetos a cuotas arancelarias. Por su parte, Arturo Siu, de Plásticos Generales, indicó que envía unas 2,000 toneladas anuales de bolsas plásticas, equivalentes al 35% de su producción, comercializadas en cadenas como Walmart y Target.

Además, también se exportan productos del mar, como el caso de Open Blue. Javier Visuetti representante de esta empresa destacó que ha crecido la exportación de pescado cultivado en mar abierto para el sector de restaurantes y servicios de alimentos estadounidense.

Arturo Siu, quien también es presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex), considera que Panamá debe orientar sus exportaciones hacia Estados Unidos a mercados de nicho, en los que pueda competir por calidad y diferenciación, y no por grandes volúmenes o precios bajos.

Citó como ejemplos la piña, el café Geisha y el camarón panameño, productos que han logrado reconocimiento internacional por sus atributos y que pueden abrir camino a otras mercancías nacionales de distintas categorías y precios.