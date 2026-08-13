Panamá reacciona a ataque estadounidense con misil contra un buque de su flota en Medio Oriente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad Marítima informó que se mantiene vigilante y da seguimiento directo al incidente del portacontenedores ‘Vela Nova’ en el Golfo de Omán.

La Dirección General de Marina Mercante (DGMM) inició una investigación al confirmar que el buque portacontenedores Vela Nova, de bandera panameña, sufrió un un impacto por proyectil en aguas del Medio Oriente, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP)

El suceso se registró este martes, 11 de agosto, cuando un helicóptero militar de Estados Unidos atacó al buque en el golfo de Omán, por violar el bloqueo naval impuesto por Washington contra Irán, señalaron medios internacionales como The Wall Street Journal.

Sede de la Autoridad Marítima de Panamá. Cortesía

La Autoridad Marítima informó, a través de un comunicado oficial, que mantiene activo un canal de comunicación directo y permanente con los operadores del buque portacontenedores Vela Nova.

Señala que el hecho ocurrió aproximadamente a 71 millas náuticas de la costa de Pakistán.

Tripulación a salvo y sin daño ecológico

A pesar de la gravedad del incidente militar, la compañía operadora de la nave detalló a las autoridades locales que no se reportan heridos entre los 17 tripulantes que componen el equipo a bordo. De igual forma, los reportes iniciales descartan cualquier tipo de contaminación o afectación ambiental en el área marítima afectada como consecuencia directa del ataque.

La entidad destacó que dio inicio formal a las investigaciones correspondientes con base en sus facultades internacionales y el derecho internacional marítimo para esclarecer los pormenores de la agresión.

Monitoreo en zonas de alto riesgo

El ataque coincide con el uso de fuerza militar reportado previamente en la zona, por lo que la DGMM lanzó un llamado enérgico a todos los buques de la flota mercante panameña para extremar al máximo las medidas de seguridad y vigilancia.

Solicitó formalmente a los capitanes evaluar con rigurosidad las condiciones de navegación en el Medio Oriente y apegarse estrictamente a los protocolos internacionales de protección marítima vigentes, particularmente al transitar por zonas de conflicto.