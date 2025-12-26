Panamá recauda más impuestos que en 2024, pero sigue rezagada frente a lo proyectado hasta octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá continúa mostrando una mejora interanual en la recaudación tributaria, aunque todavía se mantiene por debajo de la meta presupuestaria establecida para 2025.

De acuerdo con el Informe Mensual de Resultados Preliminares de la Dirección General de Ingresos (DGI), al cierre preliminar de octubre de 2025 los ingresos tributarios acumulados en 10 meses, alcanzaron $5,213.9 millones, lo que representa un crecimiento de 15.2% frente al mismo período de 2024 cuando se recaudaron $4,525 millones.

No obstante, esta cifra se ubicó $1,156.6 millones por debajo de la meta presupuestaria, lo que evidencia que, pese a la recuperación, el desempeño fiscal aún enfrenta desafíos para cumplir los objetivos trazados. En porcentajes, la recaudación tributaria está 18.2% por debajo de lo presupuestado entre enero y octubre.

Solo en octubre de 2025, los ingresos tributarios en efectivo sumaron $460.3 millones, lo que implicó un aumento de $92.7 millones (25.2%) en comparación con octubre de 2024. Sin embargo, el resultado mensual también reflejó un déficit de $141.9 millones (23.6% por debajo de la meta) frente a lo presupuestado para ese mes.

Los impuestos directos fueron el principal motor del crecimiento mensual, al totalizar $219 millones, con un aumento interanual de 57.8%, mientras que los impuestos indirectos alcanzaron $241.3 millones, con un crecimiento más moderado de 5.4%.

Impuestos directos impulsan el resultado acumulado

En el análisis acumulado de enero a octubre, los impuestos directos sumaron $3,000.7 millones, registrando un incremento de 27.7% frente al mismo período de 2024.

Dentro de este rubro destacaron el Impuesto de Planillas, con un crecimiento de 51.4%, el Impuesto de Inmuebles, que aumentó 85.7%, y el Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas, con una variación positiva de 9.0%. También sobresalieron las Ganancias de Capital – Valores, que se dispararon 199.1%, y el Impuesto de Dividendos, con un alza de 22.4%.

En contraste, los impuestos indirectos acumulados ascendieron a $2,213.2 millones, con un crecimiento marginal de 1.8%, afectados principalmente por menores ingresos en ITBMS de importación y otros gravámenes al consumo, pese a incrementos puntuales en cigarrillos importados, automóviles, cerveza y primas de seguro.

La recaudación acumulada del ITBMS por ventas ascendió a $776.15 millones, lo que representa un nivel 20.5% por debajo de la meta presupuestada, fijada en $975.73 millones, y una caída de 3% en comparación con el acumulado hasta octubre de 2024, cuando alcanzó los $800.2 millones.

La Lotería Fiscal, implementada a partir de agosto de este año como estrategia para incentivar la recaudación del ITBMS mediante el uso de la factura fiscal, tuvo un impacto positivo en el desempeño mensual. En octubre, lo recaudado aumentó 26.8% frente al mismo mes del año pasado, al pasar de $72.7 millones a $92.2 millones. Sin embargo, la cifra aún se ubicó 16.7% por debajo de lo presupuestado para el décimo mes del año, que era de $110.7 millones.

El próximo sorteo de la Lotería Fiscal es el 30 de diciembre. LP/Katiuska Hernández

El director de la DGI, Camilo Valdés, indicó que al mes de noviembre la recaudación del ITBMS alcanzó los $91.1 millones, y que se esperaba cerrar diciembre en torno a los $93 millones. La meta institucional es que este impuesto supere los $110 millones en enero de 2026. La próxima Lotería Fiscal está programada para el 30 de diciembre.

Ingresos corrientes y balance fiscal

Según el informe de la DGI, los ingresos corrientes del Estado —que incluyen tributarios, no tributarios y otros ingresos— totalizaron $6,458.6 millones acumulados a octubre, lo que representa un aumento de 13.9% frente al año anterior, impulsado en parte por mayores aportes de empresas estatales.

Aun así, el total de ingresos corrientes también quedó $2,132.3 millones por debajo del presupuesto, reflejando que la brecha entre lo recaudado y lo proyectado sigue siendo significativa.



