Panamá recibió 1.75 millones de visitantes y creció 17.4% en el primer semestre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La actividad turística mantiene su ritmo de expansión, con una derrama económica de $3,500 millones, mientras el país suma nuevos vuelos, más congresos y una mayor ocupación hotelera durante el primer semestre de este año.

Panamá recibió 1.75 millones de visitantes internacionales durante el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 17.4% en comparación con el mismo período de 2025, informó la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León.

“Si al turismo le va bien, a Panamá le va bien”, afirmó De León al presentar los resultados del sector.

Administradora de la ATP, Gloria De León. LP/Katiuska Hernández

La administradora resaltó además el fortalecimiento de la conectividad aérea como uno de los factores que impulsan el crecimiento turístico.

Entre las nuevas rutas mencionó el vuelo entre Quito y Río Hato, inaugurado en julio con Aeroregional, y la futura conexión entre Bogotá y Río Hato, que será operada por Wingo a partir de octubre.

En el segmento de reuniones y congresos, Panamá reportó la realización de 74 eventos internacionales, que reunieron a 113 mil participantes, generaron la ocupación de 47 mil habitaciones de hotel y alcanzaron 91 millones de impactos entre enero y junio de este año.

Para el segundo semestre del año ya están programados congresos que representarán la reserva de 82 mil habitaciones de hotel y un impacto estimado de 184 millones.

En total, el país tiene 110 congresos pactados para 2026, que significarán la ocupación de unas 80 mil habitaciones de hotel.

La ATP también informó que, mediante alianzas de promoción internacional, se espera atraer 150 mil turistas, con un impacto económico estimado de $375 millones.

Por su parte, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) reportó una ocupación hotelera de 67.6%, equivalente a un incremento de 14%, reflejando la recuperación sostenida del sector durante los primeros seis meses del año.

El programa Panamá Stopover también continúa mostrando resultados positivos. Según la ATP, 80 mil viajeros ya han visitado la Sala Panamá, espacio diseñado para promover los atractivos turísticos del país entre los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, mientras que más de 132 mil turistas aprovecharon la promoción para conocer el país.

En materia de infraestructura turística, De León informó que ya se han licitado $34 millones correspondientes al préstamo de $100 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras que $20 millones permanecen pendientes de asignación para nuevas obras.