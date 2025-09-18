Panamá recibió 1.49 millones de visitantes en el primer semestre

Exclusivo Suscriptores

Panamá recibió en el primer semestre de este año más de 1.49 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento de 3.7% con respecto a los 1.44 millones registrados en el mismo período de 2024.

El reporte de la Autoridad de Turismo de Panamá detalla que la cantidad de personas calificadas como turistas —es decir, quienes permanecen en el país más de dos días— aumentó 8.4% en el acumulado de enero a junio, para totalizar más de 1.14 millones de personas.

La información hasta junio revela que los excursionistas que ingresaron al país por cruceros fueron 199,874 personas.

Igualmente, el informe detalla que el gasto turístico ascendió a 3,305 millones de dólares, lo que representó un aumento de 7.8% en comparación con el aporte registrado en el primer semestre de 2024, cuando fue de 3,067 millones de dólares. El tiempo promedio de estadía de un visitante en Panamá es de aproximadamente 8 días, con un gasto promedio total de 2,207 dólares por estadía y 275 dólares diarios.

En el primer semestre de este año, el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue el principal puerto de entrada, con 1.07 millones de visitantes, un aumento de 4.8% en comparación con 2024. La frontera de Paso Canoas registró una disminución de 0.2%; los puertos de cruceros, una baja de 0.7%; y otros puertos reportaron un incremento de 3.9%.

Al cierre de agosto, el Aeropuerto Internacional de Tocumen reveló que habían ingresado más de 1.88 millones de personas en los últimos ocho meses por esta terminal aérea.

La administradora de la ATP, Gloria De León, expresó que entre agosto y septiembre ha aumentado la llegada de visitantes al país y que solo con el programa StopOver de Copa Airlines se ha reportado un crecimiento de 22% en el arribo de turistas.

Precisó que con los Premios Juventud, que se celebrarán el 25 de septiembre, ya se registra desde esta semana una alta ocupación en al menos cuatro hoteles de la ciudad de Panamá.

“Queremos tener cifras más actuales, por eso hemos firmado un acuerdo con la plataforma STR que, junto con Promtur, permitirá mejorar la medición y el análisis del desempeño hotelero en el país y del turismo”, expresó De León en el marco del Foro de Turismo Sostenible, organizado por la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel).

De León reiteró que la meta del Gobierno es alcanzar este año los 3 millones de visitantes internacionales.

Ocupación hotelera

Yovana Segarra, presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), indicó que buscan actualizar de forma más efectiva la medición de la ocupación hotelera, ya que actualmente solo se reporta información de 18% de los establecimientos hoteleros.

En los hoteles que sí registran los datos, la ocupación se ubica en 58%, con un incremento de 10% en la entrada de turistas al país. “Esta entrada de turistas no se refleja en un aumento proporcional de la ocupación hotelera, por eso estamos trabajando para mejorar la medición y lograr que más hoteles puedan registrar sus cifras”, explicó.

Resaltó que en los últimos cinco años la industria hotelera panameña ha tenido un crecimiento al pasar de 16 mil habitaciones a más de 20 mil habitaciones. “Se han creado empleos en la industria y ha crecido la inversión. La expectativa es potenciar aún más este sector para superar el 68% de ocupación hotelera”, afirmó.

Segarra destacó que Panamá tiene tarifas hoteleras muy competitivas en la región centroamericana y una oferta importante de infraestructura. “Tenemos que seguir desarrollando una mayor conectividad aérea con destino final en Panamá”.

La presidenta de Apatel señaló que en el proceso de mejoras del sector también se busca regularizar las plataformas de alojamiento como Airbnb, para que puedan aportar con impuestos, estar registradas en la Autoridad de Turismo de Panamá y reportar los empleos que generan.

Destacó que, en el caso de los hoteles, se generan entre 1.7 y 2 empleos por habitación existente en estas infraestructuras.