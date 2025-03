Panamá recibió 2.7 millones de visitantes en 2024: turistas aumentaron, pero ocupación hotelera sigue baja

Exclusivo Suscriptores

De acuerdo con los datos recopilados por la Contraloría General de la República, Panamá recibió 2 millones 775 mil 405 visitantes en 2024, confirmándose la proyección del sector privado de que no se alcanzaría la meta establecida a inicios del año pasado de 2.9 millones.

A pesar de no superarse la estimación oficial, el año pasado se registró un incremento de 265,892 visitantes en comparación con 2023, cuando ingresaron 2 millones 509 mil 513 personas.

Del total de visitantes, 2.1 millones fueron turistas, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el año anterior. Otros 366,233 ingresaron al país, pero permanecieron menos de 24 horas por compras o negocios. En esta categoría, el número de visitantes aumentó 12%.

En cuanto al turismo de cruceros, el año pasado se registró una leve disminución del 0.3%, con un total de 308,834 pasajeros.

Yovana Segarra, presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), señaló que las cifras son positivas y reflejan, en su opinión, el trabajo realizado por el Fondo de Promoción Internacional (Promtur) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para aumentar la llegada de turistas.

No obstante, indicó que el crecimiento en el número de turistas no se refleja en la ocupación hotelera, que se estima cerró el año pasado en 51%. Señaló que un número importante de visitantes no se está hospedando en hoteles registrados, por lo que hizo un llamado a las autoridades a reglamentar esta actividad.

Sobre este punto, la administradora de la ATP, Gloria De León, adelantó a La Prensa que, una vez la Asamblea Nacional finalice la discusión sobre la ley de la Caja de Seguro Social, se presentarán cambios a la normativa vigente para que plataformas como Airbnb, Booking y Expedia se conviertan en agentes recaudadores del 10 % del impuesto turístico, tal como lo hacen los hoteles.

Segarra agregó que es necesario fortalecer la recopilación de datos del turismo panameño para contar con estadísticas más precisas y confiables sobre la entrada de visitantes y el hospedaje.

Según la Contraloría, el año pasado el gasto turístico –es decir, lo que gastan los viajeros durante su estadía en el país– alcanzó los 6,000 millones de dólares, superando en 548 millones de dólares las divisas generadas por el turismo en 2023. Esta estimación no contempla el gasto en pasajes aéreos u otros medios de transporte.

La estadía promedio de los turistas en Panamá se estima en 8 días, sin embargo, Ovidio Díaz, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur), discrepa con esta cifra, ya que, según indica, el tiempo real que permanece un turista en el país es inferior a 5 días.

“Lo que sucede es que en el cálculo se están incluyendo a los pasajeros de cruceros que abordan un barco en Panamá y viajan por el Caribe durante 7 días o más. El sistema de migración tabula que permanecieron una semana en el país, lo que está alterando los resultados”, comentó.

Díaz destacó la importancia de que las autoridades, en conjunto con el sector privado, encuentren mecanismos para extender la estadía de los visitantes, tal como lo ha hecho Costa Rica, donde el promedio es de 14 días. “Además de seguir promocionando el país para atraer más visitantes, hay que desarrollar productos y estrategias que incentiven a los turistas a quedarse más tiempo y conocer otros destinos fuera de la ciudad capital”, agregó.

Planes de promoción

Salomón Shamah, director general de Promtur, informó a La Prensa que continúan captando eventos y congresos para impulsar la llegada de visitantes. Adelantó que, hasta la fecha, ya tienen confirmados 70 eventos para 2025 y 2026, de los cuales 20 se lograron con el beneficio del uso gratuito del centro de convenciones para la organización del evento.

Explicó que solo los eventos que garanticen 7,500 noches de hotel pueden acogerse a este beneficio, en el cual Promtur asume el costo del Panamá Convention Center de Amador. Indicó que el impacto económico de los 70 eventos programados supera los 340 millones de dólares.

Si bien reconoció avances en la captación de visitantes a través de operadores y agencias de turismo internacionales, también admitió que Panamá enfrenta desventajas frente a países que nunca detuvieron su promoción durante la pandemia. “Seguimos tocando puertas, pero muchas agencias y operadores ya tenían sus cuentas cerradas cuando nosotros llegamos. No obstante, estamos firmando nuevos acuerdos con aerolíneas y mayoristas de turismo”, indicó.

Shamah adelantó que Promtur está desarrollando una marca país para unificar los esfuerzos de promoción y potenciar el comercio y la inversión. Detalló que los avances del proyecto ya fueron presentados al presidente José Raúl Mulino, por lo que la iniciativa pasará a la siguiente etapa: contratar a un experto que se encargue de su desarrollo final y ejecución.

Para el presidente de Camtur, es clave que Panamá logre que un número significativo de visitantes que ingresan al país para eventos y convenciones aprovechen su estadía para conocer otros destinos turísticos, especialmente en el interior del país.

Estados Unidos a la cabeza

Aunque el 37% de los visitantes que ingresaron el año pasado procedían de Sudamérica, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado para el turismo panameño, con un total de 448,360 visitantes, lo que representa un incremento del 11% en comparación con el año anterior.

Después de Sudamérica, América del Norte aportó el 27.9% de los visitantes en 2024, seguido por Europa (14%), América Central (10.8%), las Antillas (5.0%) y Asia (4.7%).

En comparación con 2023, todas las regiones registraron un saldo positivo, aunque hubo descensos en algunos mercados específicos, como Alemania (-9%), Perú (-4%) y Venezuela (-8%). En el caso de Venezuela, la disminución se atribuye a la cancelación de vuelos comerciales entre Panamá y ese país tras la proclamación de la victoria de Nicolás Maduro.