    Panamá reduce 23% los siniestros en su flota mercante

    Getzalette Reyes
    Barco de contenedores, a su paso por el Canal de Panamá. LP Archivo

    La flota mercante panameña registró una reducción del 23% en siniestros durante el último año, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

    Según la entidad, esta disminución se debe a la implementación de nuevas estrategias de control y seguridad.

    Entre julio de 2024 y junio de 2025 se contabilizaron 253 incidentes, frente a los 329 reportados en el mismo período anterior, lo que equivale a 76 casos menos, precisó la institución, dirigida por Luis Roquebert.

    En un comunicado, la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) destacó que esta reducción se debe a la intensificación de campañas especializadas, un aumento significativo en las Inspecciones Anuales de Seguridad (ASI) y el fortalecimiento del sistema Precheck, mecanismo que permite filtrar buques con deficiencias antes de su abanderamiento.

    La Dirección General de Marina Mercante busca garantizar la prestación eficiente de servicios a los buques panameños y de registro internacional, asegurando el cumplimiento de la normativa sobre navegabilidad, seguridad y protección ambiental, con el objetivo de mantener un sistema de servicio marítimo de alta calidad a nivel internacional.

    “La reducción del 23% en los siniestros de la flota mercante panameña confirma que nuestras estrategias de inspección, control y seguridad están funcionando. Hoy contamos con un registro más sólido y confiable para los armadores y operadores que eligen nuestro pabellón”, destacó Ramón Franco, director de la DGMM.

    Disminución de siniestros marítimos / AMP

    Franco agregó que el sistema Precheck se ha consolidado como una herramienta estratégica para garantizar una flota más segura, eficiente y confiable, cumpliendo con los estándares internacionales.

