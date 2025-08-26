Panamá reduce 23% los siniestros en su flota mercante

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La flota mercante panameña registró una reducción del 23% en siniestros durante el último año, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Según la entidad, esta disminución se debe a la implementación de nuevas estrategias de control y seguridad.

Entre julio de 2024 y junio de 2025 se contabilizaron 253 incidentes, frente a los 329 reportados en el mismo período anterior, lo que equivale a 76 casos menos, precisó la institución, dirigida por Luis Roquebert.

En un comunicado, la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) destacó que esta reducción se debe a la intensificación de campañas especializadas, un aumento significativo en las Inspecciones Anuales de Seguridad (ASI) y el fortalecimiento del sistema Precheck, mecanismo que permite filtrar buques con deficiencias antes de su abanderamiento.

La Dirección General de Marina Mercante busca garantizar la prestación eficiente de servicios a los buques panameños y de registro internacional, asegurando el cumplimiento de la normativa sobre navegabilidad, seguridad y protección ambiental, con el objetivo de mantener un sistema de servicio marítimo de alta calidad a nivel internacional.

“La reducción del 23% en los siniestros de la flota mercante panameña confirma que nuestras estrategias de inspección, control y seguridad están funcionando. Hoy contamos con un registro más sólido y confiable para los armadores y operadores que eligen nuestro pabellón”, destacó Ramón Franco, director de la DGMM.

Franco agregó que el sistema Precheck se ha consolidado como una herramienta estratégica para garantizar una flota más segura, eficiente y confiable, cumpliendo con los estándares internacionales.