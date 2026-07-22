Panamá refinancia deuda por $2,400 millones de euros y extiende pagos hasta 2031

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El MEF refinanció anticipadamente $2,400 millones de euros, equivalentes a $2,738 millones que vencían en 2027, fijó las tasas de interés, extendió los pagos hasta 2031 y distribuyó la amortización del capital en cuotas semestrales.

Panamá decidió refinanciar de forma anticipada dos préstamos por un total de 2,400 millones de euros, equivalente a de euros, equivalentes a 2,738 millones de dólares, que tenían como vencimiento el año 2027.

La operación permitió extender los vecimiento de esta deuda hasta el año 2031, sustituyó tasas variables por tasas fijas y mejoró la forma en que se pagará el capital de los préstamos, informó el Ministerio de Economía y Finanzas, al señalar que decidieron realizar este refinanciamiento porque las condiciones del mercado estaban favorables.

Uno de los préstamos fue contratado con Santander por 1,200 millones de euros (1,369 millones de dólares), con una tasa fija de 4.83%, mientras que la operación estructurada con Merrill Lynch-Bank of America alcanzó los 1,700 millones de euros (1,939 millones de dólares) y tendrá una tasa fija de 4.67%.

El MEF detalló que de los 1,700 millones de euros gestionados con Merrill Lynch-Bank of America, 1,200 millones corresponden al refinanciamiento de la deuda que vencía en 2027 y otros 500 millones de euros representan nuevo financiamiento para cubrir las necesidades fiscales contempladas por el Gobierno para 2026.

En total, la operación financiera asciende a 2,900 millones de euros (3,308 millones de dólares): 2,400 millones destinados a sustituir anticipadamente los préstamos existentes y 500 millones correspondientes a nueva deuda.

El MEF indicó que, en lugar de efectuar un único pago del capital al vencimiento, Panamá comenzará a amortizar los préstamos mediante cuotas semestrales a partir del tercer año. Este mecanismo distribuirá las obligaciones en el tiempo y reducirá la concentración de pagos que enfrentaba el país en 2027.

El cambio de tasas variables a tasas fijas también reduce la exposición de Panamá a posibles incrementos en las tasas de interés en Europa y permite estimar con mayor certeza el monto que deberá destinarse anualmente al pago de intereses hasta 2031.

Según el ministerio, las condiciones obtenidas se ubicaron por debajo del costo estimado que habría enfrentado el país si hubiera realizado una nueva emisión de deuda a cinco años en el mercado internacional, cuya tasa habría rondado el 5.44%.

El ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman, aseguró que las operaciones de manejo de pasivos ejecutadas por el país han contribuido a reducir el costo promedio de la deuda pública de 5.39% a 4.66% y a que el indicador de riesgo país de Panamá se ubique en su nivel más bajo desde 2018.

“La deuda del país se administra bajo un principio consistente: anticipar en lugar de reaccionar. Se fijan condiciones hoy por debajo de mercado, en vez de esperar a 2027 a ver qué nos ofrece el mercado; proteger el presupuesto de volatilidad de tasas de interés; asegurando un calendario de pagos más ordenado para los años que vienen”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.