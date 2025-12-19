Panamá registra 81 condenas por lavado de dinero en 2025, revela el procurador Gómez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá cierra este año 2025 con 81 personas condenadas por delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero, informó el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy al señalar que la cifra representa un avance progresivo en la persecución penal de este delito frente a años anteriores.

Precisó que del total de sentenciados, 79 corresponden a personas naturales y dos a personas jurídicas, y aseguró que se continuarán con las investigaciones y la agilización de procesos.

Durante su intervención ante la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, el jefe del Ministerio Público detalló que en 2025 se iniciaron 87 investigaciones por este delito, con 356 personas naturales y 54 jurídicas bajo investigación.

El Ministerio Público investiga a 410 sujeros, por presunto lavado de dinero, de los cuales 356 son personas naturales y 54 jurídicas. LP/Katiuska Herrnández

En materia de recuperación de activos, las autoridades lograron la aprehensión y comiso de 38 bienes muebles, 28 vehículos, así como 50 bienes inmuebles aprehendidos, de los cuales 18 ya han sido comisados.

En términos financieros, se reportaron fondos retenidos por $12.1 millones, que incluyen cifras acumuladas de años anteriores, y fondos comisados por $1.4 millones a la fecha.

El procurador mostró el detalle de los fondos aprehendidos.

Gómez Rudy explicó que estos resultados responden a la implementación de un nuevo modelo de gestión dentro de la Fiscalía Superior Anticorrupción, adoptado mediante la Resolución 14 del 28 de abril de 2025, que unificó las fases de investigación y juicio en un mismo fiscal.

Dijo que posteriormente, en junio de 2025, se creó una sección especializada en casos de alta complejidad, encargada de procesos vinculados con delitos contra la fe pública, el patrimonio económico y aquellos que afectan al Estado, considerados delitos precedentes del lavado de activos por su impacto social e institucional.

En el ámbito de la cooperación internacional, el procurador destacó la constitución del primer Equipo Conjunto de Investigación de Panamá en mayo de 2025, en Madrid, y la firma de un segundo compromiso similar, lo que posiciona al país como el primer Estado de Centroamérica en adoptar esta herramienta.

Entre enero y noviembre de 2025, el Ministerio Público recibió 41 solicitudes de asistencia jurídica internacional de 14 países, de las cuales 26 fueron diligenciadas y 15 permanecen en trámite. En el mismo período, Panamá emitió 20 solicitudes a 12 países, principalmente para obtener información sobre cuentas bancarias, personas jurídicas y activos.

El informe también recoge avances en extradición, con 10 requerimientos vinculados a delitos relacionados con blanqueo de capitales, y en inteligencia financiera, con 35 informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibidos entre enero y noviembre de 2025.