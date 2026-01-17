Panamá, 17 de enero del 2026

    Panamá registra una inflación del -0.2 % en 2025

    El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de 2025 es de -0.2%, en relación al 2024, indicó el Inec en su página web de indicadores, en el que sitúa en 0.1% la variación del indicador en diciembre respecto del mes anterior.

    EFE
    Panamá registra una inflación del -0.2 % en 2025
    Según el INEC el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de 2025 es de -0.2%, en relación al 2024. LP/Elysée Fernández

    La inflación en Panamá registró una variación mensual del 0.1% en diciembre de 2025, impulsada por la subida de los precios en sectores como alimentos y bebidas no alcohólicas, servicios públicos y comunicaciones, lo que dejó la tasa del año en -0.2 %, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec).

    El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de 2025 es de -0.2%, en relación al 2024, indicó el Inec en su página web de indicadores, en el que sitúa en 0.1% la variación del indicador en diciembre respecto del mes anterior.

    En un comentario sobre el IPC, que no incluye la tasa inflacionaria interanual ni tampoco la acumulada del año, el Inec atribuye la variación de 0.1% en diciembre al alza de los precios en los grupos de “alimentos y bebidas no alcohólicas en 0.8 %; vivienda, agua, electricidad y gas (0.2%); información y comunicación; recreación, deporte y cultura; servicios de restaurantes y alojamientos; y cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, todas en 0.1%.

    Por otra parte, los grupos que mostraron una caída en los precios fueron transporte (-0.3%); bebidas alcohólicas y tabaco; y prendas de vestir y calzados, ambos en -0.2%; muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar; y salud, ambos en -0.1%.

    De acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá cerrará el 2025 con una inflación del -0.1%.

    El último dato de la tasa interanual de inflación corresponde a agosto pasado, cuando el indicador se situó en -0.4% y el acumulado hasta ese mes en -0.4 %. A partir de septiembre el Inec implementó una “nueva base de referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al año 2024=100” y dejó de dar los datos interanual y acumulado del 2025.

    La tasa de inflación en Panamá cerró 2024 con un acumulado anual del 0.7% y una interanual del -0.2 %, debido a la baja en los precios de las comunicaciones, prendas de vestir y calzado, y salud, según el ente estadístico estatal.

    En 2023, la tasa inflacionaria cerró con un acumulado del 1.5% y una interanual al 1.9%, mientras que en 2022 fueron del 2.1% y 2.9%, respectivamente.

