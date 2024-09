Panamá retomará seguro al turista y busca recuperar vuelos directos con Alemania y Portugal

Escuchar audio noticia

Aunque el nombramiento del director general del Fondo de Promoción Turística Internacional de Panamá (Promtur) no está ligado al periodo presidencial, el mandatario José Raúl Mulino decidió colocar al frente de la organización a Salomón Shamah, quien se desempeñó como administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) entre 2009 y 2014.

Promtur, creado en 2018, es responsable de la estrategia y promoción de Panamá como destino turístico y, para ello, cuenta con un presupuesto anual de 20 millones de dólares. Durante la campaña electoral, algunos candidatos presidenciales prometieron aumentar este presupuesto a 50 millones de dólares al año. Pero, ¿Cuál será el manejo que Shamah le dará a Promtur? ¿Pedirá más dinero? ¿En qué enfocará su estrategia?

¿Qué encontró cuando llegó a Promtur?

Encontramos una organización ordenada y enfocada en la promoción moderna, y nos centraremos en continuar con la labor de atraer más turistas. Promtur ha basado su estrategia en la promoción digital, que ha demostrado ser efectiva en muchos países, aunque en otros todavía no ha alcanzado ese nivel, lo que refuerza la necesidad de una promoción presencial.

En Colombia, Brasil, Ecuador y Argentina, la mayoría de las ventas de viajes vacacionales se realizan a través de operadores y mayoristas turísticos, ya que son ellos quienes tienen contacto directo con los viajeros. En el caso de Colombia, incluso financian los paquetes vacacionales, por eso creemos en la promoción directa y presencial.

La intención es redireccionar parte de ese presupuesto para promocionar a Panamá donde la estrategia digital no se traduce en ventas, como sí ocurre en Estados Unidos, donde los viajeros basan su decisión en las promociones que ven en línea; sin embargo, eso aún no sucede en todos los mercados latinoamericanos.

Estuvimos de gira con Copa y operadores panameños, y hemos observado que los clientes en Latinoamérica quieren conocer más sobre las ofertas de Panamá.

¿Considera que el presupuesto de 20 millones de dólares al año es suficiente?

El turismo genera importantes divisas a la economía, cerca de 5 mil millones de dólares al año, lo que se traduce en generación de empleos e inversiones. Los 20 millones de dólares anuales que recibe el Fondo provienen del presupuesto de la ATP, que depende del impuesto de hospedaje que pagan los visitantes y de un porcentaje de la tasa aérea de salida en Tocumen.

Para una economía que representa miles de millones de dólares, quizás 20 millones no sean suficientes. Tal vez haga algo de cabildeo para aumentarlo en los próximos años, pero 20 millones de dólares no es poca cosa; podemos hacer mucho con ese dinero, y creo que debemos redireccionar el presupuesto para tener un mejor alcance en las ventas directas al consumidor final a través de mayoristas.

¿Congresos y convenciones, cómo encaja esto en su plan de trabajo?

Tenemos el mandato del presidente José Raúl Mulino de convertir a Panamá en un hub de congresos y reuniones, y nos estamos enfocando en eso. Nuestro objetivo es ser líderes en congresos y convenciones antes de 2027. Cuando estuvimos en la ATP, Panamá pasó del puesto 26 al 6 en el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA). Conocemos cómo funciona el mercado y vamos a retomar una herramienta que fue muy efectiva: el seguro al turista.

La administradora de la ATP, Gloría De León, está trabajando en los pliegos de cargo para lanzar la licitación. El presidente Mulino pidió en Gabinete retomar el seguro para turistas, ya que esto nos ayudó a captar más visitantes y el costo de ofrecer este beneficio era bajo. Si queremos atraer más reuniones, sería un atractivo adicional para captar más eventos.

¿Se canceló la deuda que había con la aseguradora que prestaba este servicio?

Nosotros dejamos 17 millones de dólares en la ATP, y antes de irnos pagamos lo que estipulaba el contrato, quedando suficiente dinero para continuar con el seguro. Cuando recibimos la ATP del señor Rubén Blades, nos encontramos con una institución saneada y con suficiente capital para seguir operando, y devolvimos una ATP con más dinero. Después de 2014, no sé qué ha pasado con los fondos de la ATP y sus cuentas pendientes.

¿Tiene pensado realizar cambios en la legislación de Promtur para agilizar la aprobación de los pagos por parte de la Contraloría General de la República?

Queremos incluir a Panamá en una plataforma llamada STR, que mide la ocupación hotelera. Lo primero que hicimos fue presentar la idea a la Contraloría para que conozcan de qué se trata y estén informados. Prefiero hacer las consultas antes de realizar la contratación para que conozcan las razones de la inversión. De esta forma, la Contraloría puede hacernos observaciones sobre el tema y nosotros tener la oportunidad de resolver cualquier duda. Una vez se resuelva este paso, procederemos con la contratación. No creo en quitar los controles previos; me incomoda la idea de no tenerlos, prefiero pasar por esos controles e incluir a la Contraloría en el proceso de contratación.

¿Nuevas aerolíneas, qué tiene pensado?

La ATP debe estar involucrada porque es un tema de Estado, pero al final, Promtur tiene los fondos para lograr estas alianzas. Tengo conocimiento de que en el gobierno anterior se negoció con Emirates, la aerolínea bandera de los Emiratos Árabes Unidos. Inclusive, la aerolínea había preparado la publicidad, pero al final no se concretó. Hemos retomado este tema para lograr esa conexión, ya que representaría una apertura para el turismo panameño. Vamos a explorar todas las oportunidades de atraer nuevas aerolíneas.

Debemos aprovechar la red de conexiones que ofrece Copa Airlines desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde pasan más de 18 millones de pasajeros al año, y trabajar para que un mayor porcentaje de esos pasajeros se quede en el país.

Copa tiene el programa “Stop Over”; solo siete aerolíneas tienen ese programa, y estamos trabajando con la aerolínea para ampliar su alcance. Ya pedimos a los mayoristas internacionales que incrementen la promoción de esa opción, que permite a los viajeros en conexión quedarse unos días en Panamá sin sufrir cargos en su boleto de avión. Esto les permite conocer dos destinos con un solo boleto.

También estamos acercándonos a aerolíneas dispuestas a probar la conexión hacia Panamá, ya sea como destino final o para aprovechar las conexiones que ofrece Copa Airlines.

Creo que sí podemos concretar lo de Emirates y esperamos hacerlo antes de que finalice el año. También estamos conversando con aerolíneas de bajo costo, y lo que queremos es aprovechar el crecimiento que Panamá está registrando como destino turístico para obtener más asientos de avión.

¿Será posible recuperar la conexión directa con Alemania?

Vamos a conversar con Lufthansa para conocer qué pasó y por qué retiraron el vuelo directo que había con Tocumen. También planeamos hacer lo mismo con TAP, que operaba un vuelo desde Lisboa, Portugal, hacia Panamá con una conexión en Bogotá, Colombia. Sé que en su momento atravesaron una reestructuración financiera y económica, pero ahora la aerolínea está operando bien y queremos explorar la posibilidad de contar nuevamente con esa ruta. La clave es que tienen un acuerdo con Copa Airlines, que puede reunir en Panamá una masa importante de pasajeros, y queremos atraerlos de nuevo.

¿Usted va a respetar la marca turística “Panamá, vive por más”?

Cuando estuvimos al frente de la ATP, trabajamos en una marca turística llamada “Unimos al mundo” o “Where the world meets”, pero al final no se continuó. Ahora hemos recibido “Panamá, vive por más”, a la cual se le ha inyectado millones de dólares para promoverla. Creo que hay que respetarla; no sé si el panameño se identifica con ella, ya que no se ha medido. Es importante dejar claro que es una marca turística, no una marca país. En ambos casos estoy involucrado, porque el presidente Mulino tiene entre sus prioridades limpiar el nombre del país y sacarlo de las listas negras.

Hay elementos que se deben destacar, como el hecho de que Panamá es uno de los tres países a nivel mundial que es carbono negativo. Si el mundo supiera que Panamá absorbe más dióxido de carbono del que produce, sería fantástico, y es parte de lo que queremos dar a conocer sobre la importancia del país para el medio ambiente.

¿El segmento de cruceros ha crecido en los últimos años? ¿Cómo lo impulsará?

Es un tema que maneja la ATP de forma directa, pero creo que Promtur debe estar más activo para seguir impulsando la llegada de más barcos y pasajeros, ya que al final generan una derrama económica importante. Hay una posibilidad de que Royal Caribbean se quede las 52 semanas del año, y nos gustaría participar en ese proceso de negociación para explorar las opciones que tenemos dentro de nuestro presupuesto y hacer efectiva esa opción.

¿Tocumen es la principal entrada del país, pero es poca la promoción de Panamá?

Ya nos reunimos con el gerente de Tocumen (José Ruiz Blanco) y vamos a diseñar una pared sensorial para decorar el aeropuerto con muchas experiencias que los viajeros pueden vivir en el país. Hemos conversado con proveedores para crear múltiples espacios en la terminal aérea, pero sí vamos a mejorar la promoción de los destinos.

¿En qué se enfocará para la última parte del año?

Vamos a crear un departamento de paquetes, porque se dice que Panamá es costoso, pero es el país más seguro de la región, lo cual es una ventaja competitiva. El objetivo es ofrecer paquetes completos a los viajeros, y los mayoristas lo están haciendo. Tenemos el Canal, el museo de la biodiversidad, y muchas cosas únicas. Estoy seguro de que muy pocos saben que, después de Israel, Panamá es el país con más restaurantes kosher a nivel per cápita. Esto nos ofrece la oportunidad de convertir al país en un destino atractivo para los judíos religiosos, quienes tienen una alimentación estricta y por eso se limitan a viajar, ya que sus opciones son pocas. Actualmente, tenemos 46 restaurantes que pueden atender a este segmento de viajeros de alto poder adquisitivo.

Al final, esperamos cerrar el año con números positivos. Agosto fue complicado para el sector, pero todo indica que el último trimestre será fuerte. Nuestra oferta natural es amplia, y sumada a la capacidad hotelera y la oferta gastronómica del país, es increíble; no debemos olvidar que el Canal es nuestro principal atractivo, así como las pirámides lo son para Egipto. La publicidad es buena, pero hay que hacer promociones.

Ya nos hemos reunido con empresarios del sector y hoteleros; en el primer encuentro superamos los 100 asistentes, incluyendo a 84 dueños de hoteles. Queremos hacer lo mismo con los operadores turísticos y agencias de viaje para conocer sus necesidades, y vamos a seguir viajando con ellos para promocionar al país.

Queremos retomar el turismo de compras; nos genera muchas divisas, pero tenemos que abordar el tema de las restricciones de equipaje con las aerolíneas.