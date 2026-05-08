Panamá se coloca entre los mejores países con menor riesgo financiero de la región

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El más reciente informe sobre el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) de Latinoamérica, publicado por JP Morgan Chase & Co., reflejó una mejora para Panamá, que se ubica entre los países con mejores indicadores de la región.

El conocido indicador de riesgo país de abril de 2026 colocó a Panamá en la cuarta posición, con 113 puntos, superado únicamente por Paraguay, con 108; Chile, con 83; y Uruguay, con 62.

Este jueves, el presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su satisfacción por la notable mejoría del país en su nivel de riesgo financiero internacional según el EMBI.

“Esos son los factores de referencia que busca cualquier inversionista respecto del país donde pretende invertir dinero”, afirmó el mandatario durante la inauguración de la Convención Marítima de las Américas 2026, en Panamá.

La mejora que refleja actualmente Panamá marca una diferencia frente a febrero de 2024, cuando el EMBI llegó a 303 puntos, uno de los registros más elevados del país en los últimos años.

La tabla del EMBI se presenta en orden descendente, desde los países con mayor riesgo soberano hasta los de menor riesgo. Por ello, las economías con mejor percepción entre los inversionistas aparecen en las últimas posiciones del listado.

El riesgo país mide qué tan confiable consideran los inversionistas a una economía para prestar dinero. Mientras más alto es el indicador, mayor es la percepción de riesgo y mayores intereses debe pagar ese país para financiarse en los mercados internacionales.