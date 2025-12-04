Panamá se consolida como ‘hub’ del mercado de capitales en la región para atraer inversiones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá se enfoca en consolidarse como un centro regional e internacional para el mercado de valores con la integración de las operaciones de otros países de Centroamérica y el Caribe.

Así lo afirmó Lerzy Batista, vicepresidenta comercial de Latinex, la Bolsa de Valores de Latinoamérica, durante su ponencia “Panamá: Hub del Mercado de Capitales”, en el marco del Foro de Economía organizado por la Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea y Amércia Latina EditoRed Eurolatam

Batista subrayó que el mercado local cuenta hoy con más de 53 mil millones de dólares en valores en circulación y 280 emisores locales y regionales, lo que refleja la solidez y diversidad del ecosistema financiero.

“Una fortaleza de Panamá es que no dependemos de la deuda soberana como ocurre en otros países. Aquí, más del 70% de la deuda listada proviene de empresas corporativas”, resaltó.

Crecimiento sostenido

Hasta noviembre, el volumen negociado en la Bolsa de Valores Latinoamericana (Latinex) supera los 8,140 millones de dólares, cifra que está por encima de lo registrado en todo el año anterior, cuando cerró en 7,194 millones de dólares.

El reporte de Latinex al mes de octubre de este año indica que el volumen negociado ascendía a un acumulado de 7,509 millones de dólares, lo que representó un aumento del 16.3% con respecto al mismo mes del año pasado.

Recordó que el mercado alcanzó un récord histórico en 2021, cuando la negociación superó los 9,000 millones de dólares , impulsada por tasas bajas y grandes emisiones corporativas“.

Panamá es pequeño, sí… pero está conectado con el mundo. Eso hace la diferencia”, afirmó.

Uno de los pilares del crecimiento ha sido la integración con los mercados de Centroamérica, que hoy conecta a Panamá con El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Honduras.

Desde 2017, esta plataforma ha permitido negociar más de 1,500 millones de dólares, y Panamá concentra el 61% de todas las operaciones integradas.

“Centroamérica y el Caribe son muy pequeños para trabajar aislados; la regionalización es indispensable”, expresó la ejecutiva.

Batista destacó que Latinex opera con el motor de negociación Nasdaq Matching Engine, y cuenta con certificación ISO 27001, además de que Latin Clear utiliza tecnología SWIFT y es Qualified Intermediary del IRS, lo que brinda estándares globales en seguridad y procesamiento de transacciones.

La integración de Panamá con Euroclear —a través del proyecto I-Link— permite que más de 9 mil millones de dólares en valores panameños estén disponibles para inversionistas de todo el mundo. Panamá es actualmente el único país con enlace en dólares estadounidenses.

“Nuestro reto es seguir abriendo la puerta para que emisores locales puedan acceder a inversionistas internacionales sin salir del país”, dijo.

Bonos verdes, sociales y sostenibles en expansión

El mercado panameño también lidera en emisiones temáticas: ya se han colocado 12 bonos verdes, sociales y sostenibles, por más de 1,000 millones de dólares, incluyendo el primer bono azul del país y emisiones regionales listadas en Panamá.

“Los bonos verdes apoyan al ambiente, los sociales a la gente; juntos crean instrumentos que realmente transforman”, afirmó.

Lerzy Batista participó en el panel Panamá: Hub del Mercado de Capitales” organizado por EditoRed Eurolatam. LP/Anel Asprilla

Para Batista, el país reúne todos los elementos para consolidarse como el principal centro financiero regional: estabilidad, un sistema bancario robusto, conectividad logística y una plataforma bursátil moderna.

“Cuando hablamos de Panamá como hub, no es un eslogan: es una realidad respaldada por cifras, integración y confianza del mercado”, resaltó.