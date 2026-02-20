Panamá se consolida como uno de los motores del crecimiento aéreo en América Latina en 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con un crecimiento de 9% y casi 21 millones de pasajeros movilizados en 2025, Panamá se posicionó entre los mercados más dinámicos de América Latina, superando el promedio regional y consolidando su papel como hub estratégico de conexión aérea en el continente.

Panamá registró un crecimiento interanual de 9% en el tráfico aéreo durante 2025, alcanzando casi 21 millones de pasajeros, en un año en el que América Latina y el Caribe movilizó 477,3 millones de viajeros, un alza regional de 3.8%, según cifras divulgadas por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

El gremio de las aerolíneas destacó que el desempeño panameño superó ampliamente el promedio regional y posicionó al país entre los tres mercados que lideraron la expansión en 2025, junto a Brasil y Argentina.

En términos absolutos, Panamá sumó 1.7 millones de pasajeros adicionales frente a 2024, impulsado tanto por el tráfico de origen-destino como por su robusto segmento de conexiones.

El resultado consolida el papel del Aeropuerto Internacional de Tocumen como uno de los principales hubs de la región. El crecimiento incluye pasajeros con origen o destino en Panamá, así como viajeros en tránsito que utilizan el país como punto de conexión entre Norteamérica, Sudamérica y el Caribe.

Fuerte vínculo con Estados Unidos

Uno de los datos más relevantes fue el comportamiento del mercado entre Panamá y Estados Unidos. El tráfico origen–destino entre ambos países alcanzó 4.63 millones de pasajeros en 2025, un crecimiento interanual de 8.1%.

Este desempeño cobra mayor relevancia si se considera que el tráfico total entre América Latina y Estados Unidos cayó 0.3% en el mismo período, lo que evidencia la resiliencia y competitividad del mercado panameño frente a un entorno regional más moderado.

Región crece 3.8% y consolida recuperación

En el conjunto de América Latina y el Caribe, el tráfico aéreo total llegó a 477.3 millones de pasajeros, equivalente a 17.5 millones adicionales frente a 2024. El 84% del crecimiento neto se concentró en el tráfico intrarregional, es decir, vuelos domésticos e internacionales dentro de la propia región.

La capacidad medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK) creció 4.6% interanual, mientras que la demanda (RPK) aumentó 4.5%. El factor de ocupación promedio se ubicó en 83.7%, reflejando un uso eficiente de la oferta aérea. En diciembre, la región movilizó 44.3 millones de pasajeros, con un crecimiento interanual de 5.4%, el segundo mayor aumento mensual del año.

Brasil y Argentina lideran en volumen y expansión

Brasil se consolidó como el mayor mercado aéreo de la región con 129.6 millones de pasajeros (+9.4%), superando por primera vez los 100 millones de pasajeros domésticos. Argentina, por su parte, registró el mayor crecimiento porcentual de la región, con un alza de 13.2% y 33.3 millones de pasajeros transportados.

En este contexto, Panamá se ubicó como uno de los mercados más dinámicos de 2025, destacándose por su crecimiento sostenido y su papel estratégico como plataforma de conectividad regional.

El CEO de ALTA, Peter Cerdá, señaló que el crecimiento de 3.8% en la región confirma “un año estable y positivo”, y destacó que Argentina, Brasil y Panamá estuvieron entre los mercados que impulsaron la expansión. Agregó que el dinamismo podría acelerarse si avanzan marcos regulatorios más eficientes y condiciones que fortalezcan la competitividad del sector.

Con estos resultados, Panamá no solo supera el promedio regional, sino que reafirma su posición como eje clave del transporte aéreo en América Latina y el Caribe.