Panamá se endeuda por casi $700 mil cada hora: MEF habla de plan de corrección fiscal

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La deuda pública de Panamá aumentó $5,023 millones entre enero y octubre de 2025. Esto implica que, en promedio, el país sumó casi $700 mil por hora a sus compromisos financieros, o el equivalente a unos $11,400 por minuto este año.

Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reflejan que la deuda pública total alcanzó $58,832 millones al cierre de octubre, una cifra impensable hace una década.

Informe de la deuda pública al mes de octubre de 2025.

El aumento acumulado en diez meses es casi equivalente al costo del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, cuya inversión fue de aproximadamente $5,200 millones. En otras palabras, en lo que va del año el país se endeudó por un monto que representa el 97% del costo de la ampliación canalera.

Las comparaciones con otros proyectos emblemáticos también ayudan a dimensionar la cifra. Los $5,023 millones equivalen a 1.28 veces la Línea 3 del Metro, valorada en cerca de $3,900 millones.

Si bien el salto de la deuda impresiona por su ritmo y magnitud, no es un fenómeno atribuible exclusivamente a la administración actual.

Se trata, más bien, de un arrastre estructural de al menos dos décadas, marcado por ciclos de gasto público acelerado, decisiones fiscales poco sostenibles y prácticas ineficientes que han ido acumulando presiones año tras año.

El incremento más pronunciado ocurrió durante la gestión de Laurentino Cortizo, que dejó una deuda de $51,812 millones, prácticamente el doble de la que recibió. Este monto corresponde al cierre de su mandato, en junio de 2024.

Por ello, el incremento de 2025 se suma, en realidad, a una trayectoria prolongada de compromisos crecientes que hoy condiciona la capacidad del Estado para maniobrar sin recurrir a mayor financiamiento.

Chapman: El país entró en fase de corrección

Pese a la magnitud de las cifras, el ministro de Economía, Felipe Chapman, sostiene que el país ha entrado en una fase de corrección gradual de su posición fiscal, “lo que nos está llevando a ir disminuyendo paulatinamente la necesidad de financiamiento de aquí hacia fin de la década”.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. LP/Elysée Fernández

Dijo que se ha delineado un programa de disciplina y planeamiento fiscal que busca reducir de manera gradual la necesidad de financiamiento hacia el final de la década.

Como primer gran paso Chapman destacó que el próximo año el país podría alcanzar un hito: no tener que pedir prestado para pagar los intereses de la deuda, algo que no ocurre desde hace casi 15 años.

Chapman habla de un proceso de corrección fiscal que —según explicó— debe ser gradual para evitar daños mayores.

“Pensar que eso [el ritmo del endeudamiento] se puede detener súbitamente realmente es irrealista, porque eso conllevaría a tener una contracción del presupuesto general del Estado, que sería traumático para el país”, advirtió.

Un ajuste abrupto, añadió, implicaría despidos, recortes de subsidios y transferencias, reducción de recursos para medicamentos, reparación de carreteras e incluso para el Metro de Panamá.

Por ello, sostuvo, el Gobierno ejecuta un plan “no improvisado” que busca reducir paulatinamente la dependencia del financiamiento para sostener el presupuesto del Estado.