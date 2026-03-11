Panamá se prepara para decirle adiós al uso del centavo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Banco Nacional de Panamá informó que para junio de este 2026 deben desaparecer de su inventario de reserva las monedas de un centavo.

Javier Carrizo, gerente general del banco estatal, explicó que estas monedas pueden permanecer en circulación durante muchos años, incluso entre 20 y 30.

Sin embargo, advirtió que mantener su producción no es sostenible. Y acuñar cada centavo cuesta casi cuatro veces su valor.

“Para junio debemos estar ya sin inventario en nuestras reservas. Obviamente van a seguir circulando hasta el día que desaparezcan físicamente. Serán años”, afirmó Carrizo.

El gerente del Banco Nacional adelantó que ya presentaron al Ministerio de Economía y Finanzas la propuesta para una ley de redondeo, la cual fue recibida con beneplácito y que la misma es muy sencilla.

Esto significaría que un producto que cueste $1.01 o $1.02, pase a $1.00 y si cuesta $1.03 o $1.04, se pague $1.05.

Por qué el centavo dejará de ser fabricado

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso fin a la producción general de monedas de un centavo desde noviembre de 2025, tras años de discusión.

La razón principal y más contundente es financiera, debido al incremento de los precios de los metales, sobre todo zinc y cobre, y los costos de transporte, factores que convirtieron el negocio en pérdidas.

Se informó que acuñar una moneda de un centavo costaba (en 2025) 3.69 centavos, lo que representaba al gobierno estadounidense una pérdida anual de cerca de $6 millones.

Se explicó que era como pagar $4 por la producción de $1. Además, como es conocido, la moneda de un centavo en Panamá y diferentes países, ha dejado de tener un uso práctico, al punto que las personas las acumulan en envases o frascos.