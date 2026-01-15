Panamá se prepara para ser el epicentro marítimo de las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Para consolidar a Panamá como el principal hub marítimo, logístico y portuario del hemisferio occidental, del 7 al 8 de mayo de 2026, se realizará la Convención Marítima de las Américas (MCA) en el Megapolis Convention Center.

El anuncio lo realizó el miércoles 14 de enero la Cámara Marítima de Panamá (CMP) en un acto que reunió a autoridades gubernamentales, organizaciones y líderes del sector, bajo el lema “Conectando personas, negocios y progreso sostenible”.

El presidente de la CMP, René Gómez, subrayó que la convención será una plataforma estratégica para proyectar el liderazgo marítimo del país y atraer inversión.

“Panamá conecta más de 140 rutas marítimas, enlaza 160 países y concentra cerca del 25% del PIB nacional vinculado a los servicios marítimos y logísticos. Esta convención es una vitrina para mostrar esa fortaleza al mundo”, afirmó durante su discurso.

Directivos de la Cámara Marítima de Panamá y organizadores de la convención. Cortesía

Gómez recalcó que los grandes hubs marítimos cuentan con eventos de alto nivel que “no solo son vitrinas, sino espacios donde se toman decisiones y se cierran negocios”, y sostuvo que Panamá, por su peso estratégico, “necesita un evento de esta naturaleza”.

La MCA 2026 reunirá a unos 400 participantes internacionales, más de 30 compañías globales y delegaciones de más de 40 países, incluidos armadores, operadores portuarios, astilleros, empresas logísticas, energéticas y tecnológicas.

Uno de los ejes centrales será el programa Doing Business, diseñado para conectar a proveedores regionales con compradores internacionales mediante reuniones B2B previamente agendadas, con el fin de generar oportunidades concretas de inversión y alianzas.

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez. Cortesía

En entrevista posterior al lanzamiento, Gómez explicó que la meta es atraer entre 40 y 50 armadores y operadores de flota. “Queremos que vengan los dueños de las embarcaciones y los fleet managers a conocer las oportunidades y servicios que ofrece Panamá. Hay mucho capital humano especializado que algunos conocen y otros no”, señaló.

Añadió que el sector marítimo aporta alrededor del 30% del Producto Interno Bruto y representa una fuente clave de empleo, por lo que instó a los estudiantes a prepararse para aprovechar esas oportunidades. “Mi mensaje a la juventud es claro: deben manejar el idioma inglés. En el sector marítimo, la seguridad y la operación dependen de una comunicación efectiva”, advirtió.

El presidente del Comité Organizador de la MCA 2026, Gerardo Bósquez. Cortesía

El presidente del Comité Organizador de la MCA 2026, Gerardo Bósquez, indicó que el evento tendrá tres pilares: ruedas de negocios, una agenda de conferencias con expertos internacionales y una exhibición comercial con cerca de 80 estands. “Este tiene que ser un evento país, no un evento de la Cámara”, enfatizó, al invitar a gremios y entidades públicas a sumarse para que la convención se consolide como una tradición bienal.

Representantes de la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad de Turismo y la Cancillería coincidieron en que la MCA 2026 se alinea con la Estrategia Marítima Nacional y fortalecerá la proyección internacional del país. Panamá alberga el mayor registro marítimo del mundo, con más de 8,500 naves, y gestiona alrededor de 14,000 tránsitos anuales por el Canal, conectando cerca de 1,920 puertos globales.

Para Gómez, la convención es más que un evento sectorial. “Es una herramienta estratégica para el país, que combina visión, contenido y negocios reales”, afirmó, al asegurar que la MCA 2026 busca posicionar a Panamá como anfitrión natural del comercio marítimo de las Américas y como un destino confiable para la inversión y el desarrollo sostenible.